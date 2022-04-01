العالم
5 دقيقة قراءة
‭ ‬الأسعار تبدد فرحة المغاربة بتخفيف قيود كورونا قبيل رمضان
بعد أن خفف المغرب في بداية شهر مارس/آذار من القيود الرامية إلى كبح انتشار سلالة أوميكرون بعدما انخفضت أعداد الإصابات اليومية بشكل ملحوظ، وأعاد فتح الباب أمام عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، جاء غلاء الأسعار ليقيد الشراء من جديد.
‭ ‬الأسعار تبدد فرحة المغاربة بتخفيف قيود كورونا قبيل رمضان
المغرب / AFP
1 أبريل 2022

في إحدى الأسواق الشعبية وسط العاصمة المغربية الرباط، تتواتر أعداد هزيلة من الزبائن، يسألون عن أسعار الخضر والفواكه وينصرفون أو يشترون بكميات أقل كثيراً مما هو معتاد قبيل شهر رمضان.

قال م. لمرابط ويعمل سائق سيارة أجرة لا يملكها "بعد التخفيف من قيود كورونا قلنا أخيراً سنصلي التراويح ونخرج للسمر والتجول ليلاً بعد الفطور والصلاة، ونعيش الأجواء الرمضانية التي تعودنا عليها في السابق، لكن ارتفاع الأسعار أصبح مقلقاً".

أضاف: "أظل أتجول قرب الأسواق في هذه الفترة من الشهر الفضيل لعلي أظفر بزبائن أرهقتهم أكياس التسوق الثقيلة، فلا أجد".

وأمام عربة تراصت عليها حبات البندورة (الطماطم) والبطاطا (البطاطس)، قال البائع بوشتى "الكل يسأل عن ثمن الطماطم، البعض يشتري ولو بكميات قليلة رغم ثمنها غير المسبوق، والبعض الآخر يذهب دون أن يشتري".

قفز سعر الطماطم في السوق لأكثر من عشرة دراهم للكيلوجرام (نحو1.3 دولار) بعد أن كانت تباع بنصف هذا السعر أو أدنى.

وكانت ربات البيوت تشتري منها كميات وفيرة عادة قبيل رمضان لعصرها وحفظها في المجمدات لاستخدامها في طبخ أشهر حساء يستهلكه المغاربة في رمضان ألا وهو (الحريرة).

قالت حفيظة (54 عاماً) "أكثر ما أخشاه أن يزداد سعرها ارتفاعاً في رمضان وليس العكس. فقد وعدت الحكومة قبل أكثر من أسبوع أن سعرها سينزل في السوق لكن سعرها ظل عالياً، وهو ليس في المتناول".

وفي مؤتمر صحفي في العاشر من مارس/آذار، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس "ارتفاع سعر الطماطم سببه ارتفاع الطلب والتوجه المتنامي نحو التصدير"، مضيفاً أن "تعدد الوسطاء" يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار.

قلة المطر، كورونا، أوكرانيا

ومع الجائحة، تراجع معدل هطول الأمطار وتفجرت الحرب الروسية الأوكرانية، مما ساهم في غلو أسعار عدد من السلع الأساسية منها زيت الطعام الذي ارتفع ثمنه إلى مستويات قياسية والسولار (الكازوال) الأساسي في نقل البضائع في المغرب والذي تجاوز سعره لأول مرة سعر البنزين أمس الخميس.

ويستورد المغرب كل احتياجاته تقريباً من المحروقات.

وفي مؤتمر صحفي أمس قال بايتاس "يجب أن نميز بين اثنين من الأسعار، أسعار المنتوجات التي لا ننتجها بل نستوردها كالغاز والدقيق والسكر" وأسعار المنتجات المحلية.

وأضاف أن سعر القمح اللين، وهو الأكثر استهلاكاً في المغرب، بات "في حدود 400 درهم (نحو 41.27 دولار) للقنطار رغم أن الحكومة كانت تأمل ألا يتجاوز 270 درهماً. هذا الفارق تتحمله الدولة".

وحتى قبل أن تندلع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن المغرب أن إنتاجه من القمح هذا العام سيكون متدنياً بسبب قلة الأمطار هذا الموسم.

ورغم أن محصول الحبوب في المغرب بلغ الموسم الماضي 10.3 مليون طن، أي نحو ثلاثة أمثال ما كان عليه في 2020، ارتفعت واردات القمح اللين 8.7% إلى 3.97 مليون طن.

ويمثل القمح الأوكراني 25% والروسي 11% من واردات المغرب، فيما تأتي فرنسا على رأس المصدرين.

قالت نورا بيبانة، وهي ربة منزل عمرها 61 عاماً، "لم أُحضّر كما في السابق حلويات كثيرة لأزين مائدة رمضان، فهي مرتبطة في ذهني بالرخاء والفرحة. حضّرت طبقاً واحداً من الحلويات".

وأضافت "ما تركته كورونا من فقد لمناصب الشغل وتفقير لعدد من أبناء هذا الشعب أذكته الحرب بين الروس والأوكرانيين".

وتوقع بنك المغرب يوم الثلاثاء الماضي عقب اجتماع مجلس إدارته الربع سنوي أن يقفز التضخم إلى 4.7% هذا العام من 1.4% في 2021.

وقال بوعزة خراطي رئيس الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك لرويترز "هذه السنة تداخلت أسباب خارجية وأخرى داخلية للحد من فرحة رمضان بسبب ارتفاع الأسعار".

وأضاف: "عُرف المغرب على غرار جميع دول العالم وبخاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي الأكثر استهلاكاً للقمح، ارتفاعاً للأسعار".

كما أن أسعار المحروقات بالدول غير المنتجة أصبحت كذلك تعاني من التهاب برميل النفط، ولأول مرة بتاريخ المغرب تجاوز سعر الكازوال سعر البنزين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us