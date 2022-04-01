سياسة
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شهباز شريف المعارض الطامح إلى خلافة عمران خان في باكستان
يواجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أكبر أزمة سياسية في فترة ولايته، ويمكن أن يحل محله زعيم المعارضة شهباز شريف، في أعلى منصب بالبلاد. فمَن شريف؟
شهباز شريف المعارض الطامح إلى خلافة عمران خان في باكستان
شهباز شريف يتزعم المعارضة الباكستانية ويسعى للإطاحة بعمران خان / AA
1 أبريل 2022

نشأ غير بعيد عن دروب السياسة فشريف هو شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وكان زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية منذ أغسطس/آب 2018. وهو أيضاً الزعيم الحالي لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية. وتولى مسؤولية الحزب بعد شقيقه الذي شكَّل الحزب والموجود حالياً في العاصمة البريطانية لندن.

شغل شهباز شريف ثلاث مرات منصب رئيس وزراء البنجاب، أغنى ولاية في باكستان، مما جعله رئيس الإقليم الأطول خدمة. شملت حياته المهنية سنوات من النفي الذاتي في المملكة العربية السعودية بعد انقلاب عسكري أطاح بحكومة شقيقه عام 1999 وواجه تهماً بغسل الأموال.

في سبتمبر/أيلول 2020 ألقي القبض على شهباز شريف من قِبل مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني بتهمة غسل أكثر من 7328 مليون روبية (نحو 40 مليون دولار) في مخطط شارك فيه مقربون وأفراد من العائلة. وقد جرى إطلاق سراحه لاحقاً بكفالة.

هذا وبدأت الجمعية الوطنية الباكستانية التداول بشأن اقتراح بحجب الثقة عن عمران خان (69 عاماً)، مع التصويت المقرر يوم الاثنين، بعد أن واجه انتقادات متزايدة بشأن أدائه، لا سيما طريقة تعامله مع اقتصاد البلاد، وسط مخاوف من زيادة قياسية في التضخم وارتفاع العجز.

وفي كلمة إلى الأمة بثها التلفزيون أمس الخميس تلعثم عمران خان ويبدو أنه ذكر عن طريق الخطأ الولايات المتحدة على أنها تقف خلف "رسالة" تثبت برأيه حصول تدخل سياسي في شؤون باكستان.

وقال: "قامت أمريكا... آه ليس أمريكا بل بلد أجنبي لا يمكنني ذكر اسمه... أعني بلداً أجنبياً، تلقينا رسالة". فيما نفت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينغفيلد هذه المزاعم.

مصدر:TRT عربي
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