صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تشهد تقدماً في ظل تفهم الأوكرانيين مطالب روسيا واستطرد قائلاً: "نعمل على إعداد ردنا على مقترحات كييف".

فيما قال الكرملين إن التقارير التي تفيد بأن طائرات هليكوبتر حربية أوكرانية هاجمت مستودعاً للوقود داخل روسيا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، لا تساعد على إجراء محادثات بين الجانبين في الحرب.

رداً على سؤال عما إذا كان يمكن اعتبار الحادث المبلغ عنه بمثابة تصعيد للصراع، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ”بالتأكيد ، هذا ليس شيئاً يمكن اعتباره خلق ظروف مريحة لمواصلة المحادثات”.

وكان من المتوقع أن تستمر المحادثات الروسية الأوكرانية الجمعة عبر رابط الفيديو.

وعلى صعيد آخر قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، بعد أن استضافت إسطنبول محادثات السلام الروسية الأوكرانية هذا الأسبوع.

وقال أردوغان، الذي تحدث هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس، إن تركيا مستعدة من حيث المبدأ، للعمل كدولة ضامنة لأمن أوكرانيا، لكن سيجري تحديد تفاصيل مثل هذا التحرك. وعرضت أنقرة التوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.