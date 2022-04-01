سياسة
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روسيا متفائلة بالمفاوضات مع كييف ومكالمة منتظرة لبوتين وأردوغان
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المفاوضات مع الأوكرانيين تشهد تقدماً في ظل التفهم الذي أظهره الأوكرانيون للمطالب الروسية.
روسيا متفائلة بالمفاوضات مع كييف ومكالمة منتظرة لبوتين وأردوغان
مكالمة هاتفية منتظرة لأردوغان وبوتين / AA
1 أبريل 2022

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تشهد تقدماً في ظل تفهم الأوكرانيين مطالب روسيا واستطرد قائلاً: "نعمل على إعداد ردنا على مقترحات كييف".

فيما قال الكرملين إن التقارير التي تفيد بأن طائرات هليكوبتر حربية أوكرانية هاجمت مستودعاً للوقود داخل روسيا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، لا تساعد على إجراء محادثات بين الجانبين في الحرب.

رداً على سؤال عما إذا كان يمكن اعتبار الحادث المبلغ عنه بمثابة تصعيد للصراع، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ”بالتأكيد ، هذا ليس شيئاً يمكن اعتباره خلق ظروف مريحة لمواصلة المحادثات”.

وكان من المتوقع أن تستمر المحادثات الروسية الأوكرانية الجمعة عبر رابط الفيديو.

وعلى صعيد آخر قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، بعد أن استضافت إسطنبول محادثات السلام الروسية الأوكرانية هذا الأسبوع.

وقال أردوغان، الذي تحدث هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس، إن تركيا مستعدة من حيث المبدأ، للعمل كدولة ضامنة لأمن أوكرانيا، لكن سيجري تحديد تفاصيل مثل هذا التحرك. وعرضت أنقرة التوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي
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