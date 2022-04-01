سياسة
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ترقّب لاستطلاع الهلال ومركز الفلك الدولي يحدد الأحد بداية رمضان
دعت المحكمة العليا في السعودية مواطنيها إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الجمعة الـ29 من شهر شعبان والأول من أبريل/نيسان. فيما توقع مركز الفلك الدولي، ومقره الإمارات، أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الأحد.
ترقّب لاستطلاع الهلال ومركز الفلك الدولي يحدد الأحد بداية رمضان
صورة من مدينة إدلب السورية تظهر الاستعدادات والزينة قبل حلول شهر رمضان المبارك / AFP
1 أبريل 2022

دعت المحكمة العليا في السعودية مواطنيها إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الجمعة الموافق الـ29 من شهر شعبان والأول من أبريل/نيسان، لتحديد موعد صيام عام 2022.

وناشدت المحكمة العليا من يرى هلال رمضان بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته.

كما دعت المحكمة المهتمين بالأمر للانضمام إلى اللجان المُشكّلة في المناطق المختلفة المخصصة لاستطلاع الهلال.

الحسابات الفلكية

وكان عدد من الدول التي تعتمد الحسابات الفلكية للتثبت من بداية الشهر الكريم ومنها تركيا، قد أعلن أن يوم السبت هو أول يوم من شهر رمضان المبارك.

من جانبه قال مركز الفلك الدولي ومقره الإمارات إن معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان "يوم الجمعة الموافق 29 من شهر شعبان في السنة الهجرية".

إلا أنه أكد في الوقت ذاته "عدم إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي".

وقال المركز إنه يمكن رؤية الهلال "باستخدام التلسكوب بصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الإفريقية". كذلك يمكن رؤيته بالعين المجردة "بصعوبة بالغة" في أجزاء من القارتين الأمريكيتين.

وأوضح أنه ستكون رؤيته يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي "ممكنة بصعوبة كبيرة"، حتى في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي.

وتوقع المركز أن يبدأ شهر رمضان المبارك يوم الأحد، سواء في الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة.

وستكون عدة شهر شعبان في بعض الدول 29 يوماً و 30 يوماً في البعض الآخر، وفق المركز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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