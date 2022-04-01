سياسة
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كيف علّق وزير العدل التركي على طلب نقل قضية خاشقجي إلى السعودية؟
أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ اليوم الجمعة، أن وزارته ستُبدِي رأياً إيجابياً حيال مطلب النيابة العامة نقل قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية، وذلك لأن جميع المشتبه بهم في القضية موجودون خارج تركيا.
كيف علّق وزير العدل التركي على طلب نقل قضية خاشقجي إلى السعودية؟
وزير العدل التركي بكر بوزداغ / AA
1 أبريل 2022

أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ أن وزارته ستُبدِي رأياً إيجابياً حيال طلب النيابة العامة نقل قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين الجمعة بالعاصمة أنقرة.

وأشار إلى أن الرياض طلبت نقل قضية المحاكمة إلى السعودية في إطار اتفاقية التعاون القضائي الدولي.

وقال وزير العدل التركي: "الوزارة ستبدي رأيها اليوم في طلب النيابة العامة نقل قضية مقتل جمال خاشقجي إلى السلطات السعودية".

وذكر أن المدّعي العامّ التركي طالب بنقل قضية المحاكمة إلى السعودية، لأنه لا مشتبه بهم موقوفون في تركيا، وجميع المتهمين في الخارج.

وأضاف: "عندما طلبت النيابة العامة وقف المحاكمة طلبت المحكمة من وزارة العدل إبداء رأيها، ونحقّق في هذا الأمر، وسنرسل رأينا اليوم في إطار اتفاقية المساعدة القانونية الدولية، ولم نُبدِ أي رأي بعد. سنعطي رأياً إيجابياً بشأن نقل هذه المحاكمة والقضية، وعملاً بالمادة 24 من القانون رقم 6706 سنقرّر وفقاً لذلك".

والخميس طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى السلطات القضائية السعودية.

وطالبت النيابة العامة التركية بالتوقف عن النظر في القضية بموجب المادة 24 من القانون رقم 6706 حول التعاون الدولي في القضايا الجنائية، وإحالة القضية إلى السلطات القضائية السعودية بموجب المادة 24/2 من القانون نفسه.

وفي نهاية جلسة الخميس حكمت المحكمة بتأجيل الجلسة مع إبقاء قرارات التوقيف بحق المتهمين، ومطالبة وزارة العدل التركية بإبداء رأيها في إحالة القضية إلى السلطات السعودية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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