قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل مساعي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول.

وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة: "سنكون سعداء جداً إذا تمكنّا من جمع الرئيسين في إسطنبول واتفقنا على تحويل المسار السلبي للأزمة إلى إيجابي".

وأشار إلى أنه أجرى اتصالاً مع زيلينسكي أمس الخميس، وأنه يعتزم إجراء مكالمة مع بوتين عصر اليوم.

ولفت أردوغان إلى أنه سيتناول مع الرئيسين ضرورة اتخاذ خطوات في إقليمَي القرم ودونباس، واستعداد تركيا لاستضافة هذا الاجتماع.

وأفاد بأن زيلينسكي وبوتين (في اتصالات سابقة) نظرا بإيجابية إلى الاجتماع، معرباً عن أمله في تحديد موعد اللقاء خلال اتصال اليوم.

وبخصوص الألغام البحرية، أوضح أردوغان أن عدداً من الألغام فُكك، وأن القوات البحرية التركية تبذل جهوداً كبيرة في هذا الشأن.

وأكد أن البحرية التركية ووزارة الدفاع تواصلان اتخاذ التدابير اللازمة حيال الألغام، وأنه لا مشكلة بهذا الشأن حتى الآن.

فتح ممر إنساني في ماريوبول

في سياق آخر، رحب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بإعلان روسيا فتح ممر إنساني في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين منها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نائبة الرئيس الكولومبي، وزيرة الخارجية مارتا لوسيا راميريز في العاصمة أنقرة.

وفي رده على سؤال حول إجلاء المدنيين من ماريوبول، أكد جاوش أوغلو بذلهم جهوداً من أجل القضايا الإنسانية بقدر ما يتعلق بوقف إطلاق النار والسلام الدائم، لا سيما بشأن فتح ممرات إنسانية.

وأوضح أن المواطنين سيُنقلون من ماريوبول بواسطة حافلات وأن المفاوضات مستمرة لإجلاء الجرحى ومعالجتهم.

وأعلن أن عدد المواطنين العالقين في أوكرانيا نحو 190 شخصاً وأن بلاده ستُجليهم.

وبين أن أوكرانيا وروسيا أحرزتا تقدماً كبيراً في محادثات إسطنبول، مشدداً على ضرورة أن تستمر وتتكلل بنتيجة.

وتابع: "يتعين اتخاذ قرارات على مستوى القادة، ومن المحتمَل التوقيع على اتفاق بالأحرف الأولى على مستوى وزاري، لذلك نواصل اتصالاتنا على المستويات كافة بلا انقطاع ".

والخميس أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممر إنساني الجمعة في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين منها.