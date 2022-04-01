سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا ترحب بفتح ممر إنساني بماريوبول وأردوغان: نعمل على جمع بوتين وزيلينسكي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل مساعي جمع الرئيسين الروسي والأوكراني في إسطنبول، كما رحب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بإعلان روسيا فتح ممر إنساني في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين منها.
تركيا ترحب بفتح ممر إنساني بماريوبول وأردوغان: نعمل على جمع بوتين وزيلينسكي
أردوغان: سنكون سعداء إذا جمعنا بوتين وزيلينسكي واتفقنا على حل الأزمة   / AFP
1 أبريل 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل مساعي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول.

وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة: "سنكون سعداء جداً إذا تمكنّا من جمع الرئيسين في إسطنبول واتفقنا على تحويل المسار السلبي للأزمة إلى إيجابي".

وأشار إلى أنه أجرى اتصالاً مع زيلينسكي أمس الخميس، وأنه يعتزم إجراء مكالمة مع بوتين عصر اليوم.

ولفت أردوغان إلى أنه سيتناول مع الرئيسين ضرورة اتخاذ خطوات في إقليمَي القرم ودونباس، واستعداد تركيا لاستضافة هذا الاجتماع.

وأفاد بأن زيلينسكي وبوتين (في اتصالات سابقة) نظرا بإيجابية إلى الاجتماع، معرباً عن أمله في تحديد موعد اللقاء خلال اتصال اليوم.

وبخصوص الألغام البحرية، أوضح أردوغان أن عدداً من الألغام فُكك، وأن القوات البحرية التركية تبذل جهوداً كبيرة في هذا الشأن.

وأكد أن البحرية التركية ووزارة الدفاع تواصلان اتخاذ التدابير اللازمة حيال الألغام، وأنه لا مشكلة بهذا الشأن حتى الآن.

فتح ممر إنساني في ماريوبول

في سياق آخر، رحب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بإعلان روسيا فتح ممر إنساني في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين منها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة مع نائبة الرئيس الكولومبي، وزيرة الخارجية مارتا لوسيا راميريز في العاصمة أنقرة.

وفي رده على سؤال حول إجلاء المدنيين من ماريوبول، أكد جاوش أوغلو بذلهم جهوداً من أجل القضايا الإنسانية بقدر ما يتعلق بوقف إطلاق النار والسلام الدائم، لا سيما بشأن فتح ممرات إنسانية.

وأوضح أن المواطنين سيُنقلون من ماريوبول بواسطة حافلات وأن المفاوضات مستمرة لإجلاء الجرحى ومعالجتهم.

وأعلن أن عدد المواطنين العالقين في أوكرانيا نحو 190 شخصاً وأن بلاده ستُجليهم.

وبين أن أوكرانيا وروسيا أحرزتا تقدماً كبيراً في محادثات إسطنبول، مشدداً على ضرورة أن تستمر وتتكلل بنتيجة.

وتابع: "يتعين اتخاذ قرارات على مستوى القادة، ومن المحتمَل التوقيع على اتفاق بالأحرف الأولى على مستوى وزاري، لذلك نواصل اتصالاتنا على المستويات كافة بلا انقطاع ".

والخميس أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممر إنساني الجمعة في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us