سياسة
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التسرب الإشعاعي.. ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية عن وضع محطة تشيرنوبل؟
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوضع الإشعاعي في محطة تشيرنوبل النووية "طبيعي للغاية"، وقالت إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على ضرورة حماية سلامة المواقع النووية الأوكرانية.
التسرب الإشعاعي.. ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية عن وضع محطة تشيرنوبل؟
غروسي: اتفق الجميع (روسيا وأوكرانيا) على ضرورة حماية سلامة المواقع النووية الأوكرانية / Reuters
1 أبريل 2022

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الجمعة، إن الوضع الإشعاعي في محطة تشيرنوبل النووية "طبيعي للغاية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في فيينا، بعد عودته من زيارة لكلٍّ مِن روسيا وأوكرانيا، ناقش فيها أمن وسلامة المنشآت النووية في أوكرانيا.

وأكد غروسي وجود "إطار عمل متفَق عليه"، موضحاً أنه اتُّفق عليه بشكل منفصل مع أوكرانيا وروسيا.

وأضاف: "اتفق الجميع (روسيا وأوكرانيا) على ضرورة حماية سلامة المواقع النووية الأوكرانية".

ولفت غروسي إلى أن روسيا لم تناقش معه سبب مغادرتهم لموقع تشيرنوبل، واصفا ذلك بـ"خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح أن الوضع الإشعاعي العامّ حول المحطة في تشيرنوبل "طبيعي تماماً"، لكن ربما حدث ارتفاع في الإشعاع بسبب تحركات المركبات العسكرية الروسية التي غادرت تشيرنوبل.

وقال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقرّر مع السلطات الأوكرانية أين سيُنشر عدد صغير من الموظفين في أوكرانيا، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن موظفي وكالة الطاقة الذرية يحتاجون إلى طرق واضحة "خالية من النزاع" من أجل أداء عملهم.

وفي اليوم الأول للهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، سيطرت روسيا على تشيرنوبل، التي شهدت في 1986 أسوأ حادثة نووية في تاريخ البشرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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