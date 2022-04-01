سياسة
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بعد استدعاء سفيرتها من الرباط.. كييف: نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع المغرب
بعد قرار سحب السفيرة لدى الرباط، أعرب وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، عن تطلع بلاده إلى تثمين وتعزيز العلاقات مع المغرب في جميع المجالات.
بعد استدعاء سفيرتها من الرباط.. كييف: نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع المغرب
  وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا   / AFP
1 أبريل 2022

أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، أن كييف تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع المغرب في جميع المجالات، بما فيها الأمن الغذائي والتجارة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حسب تغريدتين للوزير الأوكراني، ووزارة الخارجية المغربية عبر تويتر.

وقال كوليبا إن "البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية ودية، ونتطلع إلى زيادة تعزيزها في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن الغذائي والتجارة والتعاون داخل المنظمات الدولية".

يأتي الاتصال في ظلّ موقف محايد اتخذه المغرب من الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ غابت المملكة عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس/آذار المنصرم، على قرار يُدين التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وفي الوقت ذاته شدّدَت على وحدة الأراضي الأوكرانية ورفض القوة في تسوية النزاعات.

فيما استدعت كييف الأربعاء سفيرتها لدى الرباط فاسيليفيا أوكسانا يوريفنا، بسبب "تضييع الوقت على الجبهة الدبلوماسية"، وفق مقطع مصور للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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