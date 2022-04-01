سياسة
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"لتتويج جهود السلام".. أردوغان يدعو بوتين لعقد لقاء مع زيلنسكي في إسطنبول
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني قبل أيام في إسطنبول كان إيجابياً وبنّاءً، وأحيا آمال السلام. وأكّد أهمية أن يتحلى الطرفان بالحكمة ومواصلتهما الحوار.
"لتتويج جهود السلام".. أردوغان يدعو بوتين لعقد لقاء مع زيلنسكي في إسطنبول
أردوغان: اجتماع وفدَي روسيا وأوكرانيا بإسطنبول أحيا آمال السلام (أرشيفية) / AP
1 أبريل 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني قبل أيام في إسطنبول كان إيجابياً وبنّاءً، وأحيا آمال السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني التي جرت في إسطنبول الثلاثاء الماضي.

وقال أردوغان إن اجتماع الوفدين في إسطنبول كان "إيجابياً وبنّاءً، وأحيا آمال السّلام"، مؤكّداً أهمية أن يتحلي الطرفان بالحكمة، ومواصلتهما الحوار، حسب البيان.

وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن رغبته في تتويج جهود السلام بعقد اجتماع بين الرئيسين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جهته تَوجَّه بوتين بالشكر لأردوغان على استضافته محادثات السلام الروسية-الأوكرانية في مدينة إسطنبول التركية.

وشهدت إسطنبول الثلاثاء مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في قصر دولمة بهتشه الرئاسي، إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام بين طرفَي الأزمة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشدَّدة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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