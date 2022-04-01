سياسة
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بعد أن أصبح رمزاً لدعم الهجوم الروسي.. سامسونغ تغير تسمية بعض هواتفها
أعلنت شركة سامسونغ للهواتف النقالة، تغيير أسماء بعض طرازاتها، لا سيما التي تحمل الحرف "Z"، بعد أن أصبح رمزاً لمن يدعمون الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء ليس عالمياً حتى الآن، فإنه يُتوقع توسُّعه قريباً.
بعد أن أصبح رمزاً لدعم الهجوم الروسي.. سامسونغ تغير تسمية بعض هواتفها
شركة سامسونغ تغيّر أسماء هواتفها بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية / AFP
1 أبريل 2022

أفاد تقرير نشرته صحيفة "بي سي ماغازين" المهتمة بأخبار التكنولوجيا، أن شركة سامسونغ للهواتف النقالة، أجرت تغييرات على تسمية بعض من طرازاتها القابلة للطي التي تحمل الحرف "Z"، على خلفية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن الشركة رفعت الحرف "Z" من اسم هواتفها القابلة للطيّ من طراز "Galaxy Fold3" و"Galaxy Flip3" في جميع متاجرها بإستونيا ولاتفيا.

وتواصل الشركة في المقابل بيع هذين الطرازين تحت الاسم القديم "Galaxy Z Fold3" و"Z Flip3" في معظم الأسواق الغربية، كالولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية.

ويؤكد التقرير أنه من غير المستبعد أن تُقدِم سامسونغ على توسيع الإجراء ليشمل باقي دول العالم.

وارتبط الحرف "Z" خلال الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، بالوحدات الروسية، إذ وُضع على المركبات والمدرعات لمساعدة الروس على تمييز أنفسهم من الوحدات الأوكرانية.

وتطور بعدها ليتحول الحرف “Z" إلى أحد رموز الدعاية المؤيدة للحرب الروسية على أوكرانيا.

وتُعَدّ سامسونغ واحدة من عديد من الشركات العالمية التي انسحبت من روسيا على خلفية تنفيذها عملية عسكرية في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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