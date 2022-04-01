سياسة
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12 دول عربية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان.. وتعذُّر الرؤية في دولتين
أعلنت 12 دولة عربية بينها السعودية وقطر وفلسطين، أن السبت 2 أبريل/نيسان غرّة شهر رمضان المبارك، فيما يحلّ أول أيامة الأحد في سلطنة عمان والأردن، وفق بيانات رسمية.
12 دول عربية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان.. وتعذُّر الرؤية في دولتين
السبت أول أيام رمضان في 12 دولة عربية بينها السعودية وقطر وفلسطين، وتعذُّر رؤية الهلال في في عُمان والأردن / AFP
1 أبريل 2022

يبدأ شهر رمضان المبارك السبت 2 أبريل/نيسان الجاري، في السعودية و12 دولة عربية، فيما يحلّ أول أيامه الأحد في سلطنة عمان والأردن، وفق بيانات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، أنّ "غداً السبت غرة شهر رمضان بعد ثبوت رؤية هلاله"، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

كما يحلّ رمضان السبت في كل من قطر والإمارات، بعد ثبوت رؤية الهلال وفق بيانات رسمية للأوقاف القطرية ولجنة التحرّي الإماراتية.

وأعلنت الكويت والبحرين والعراق واليمن، حلول شهر رمضان السبت بعد ثبوت هلاله، وفق بيانات لهيئتي الرؤية الشرعية الكويتية والبحرينية، وديوان الوقف السني العراقي والأوقاف اليمنية و"دائرة الإفتاء" (تابعة للحوثين).

ويحل رمضان السبت في مصر وفلسطين ولبنان، بعد ثبوت رؤية هلاله، وفق تصريحين متلفَزَين للمفتي الفلسطيني محمد حسين، والمصري شوقي علام، وبيان لمفتي جمهورية لبنان عبد اللطيف دريان.

‎كما أعلن السودان وليبيا السبت أول أيام شهر رمضان بعد ثبوت رؤية هلاله، و فق تصريح متلفز للأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان عادل حسن، وبيان للجنة العليا للإفتاء الليبية.

بدورها، أعلنت وزارة أوقاف النظام السوري في بيان، حلول شهر رمضان السبت.

في المقابل قررت اللجنة الرسمية لاستطلاع رؤية هلال رمضان في سلطنة عمان، عدم ثبوت رؤيته، وعليه يكون السبت هو المتمم لشعبان، وبعد غد الأحد غرة الشهر الفضيل، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي الأردن أعلن مفتي المملكة عبد الكريم الخصاونة، في تصريح متلفز، تَعذُّر رؤية الهلال وأن السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن الأحد غرة رمضان.‎

مصدر:TRT عربي - وكالات
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