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شاركت في إنتاجها وتمتلك منها 10 طائرات.. تَعرَّف قلاع تركيا الطائرة
أعلنت تركيا الأربعاء تَسلُّمها طائرة النقل العسكري العاشرة والأخيرة من طراز "إيرباص A400M" التي تسلمتها القوات الجوية التركية لتنفيذ مهامّ النقل التكتيكي للقوات المسلحة.
شاركت في إنتاجها وتمتلك منها 10 طائرات.. تَعرَّف قلاع تركيا الطائرة
أعلنت تركيا الأربعاء تَسلُّمها طائرة النقل العسكري العاشرة والأخيرة من طراز "إيرباص A400M" التي تسلمتها القوات الجوية التركية لتنفيذ مهامّ النقل التكتيكي للقوات المسلحة. (Daniel Obers) / Others
1 أبريل 2022

أعلنت تركيا الأربعاء تَسلُّمها طائرة النقل العسكري العاشرة والأخيرة من طراز "إيرباص A400M" التي تسلمتها القوات الجوية التركية لتنفيذ مهامّ النقل التكتيكي للقوات المسلحة.

وقال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية إسماعيل دمير، عبر حسابه في تويتر، الأربعاء: "دخلت ضمن أملاكنا طائرتنا العاشرة والأخيرة المنتجة لصالح القوات الجوية في إطار مشروع (A400M) الذي نشترك فيه من ناحيتَي التصميم والإنتاج، لتنفيذ مهامّ النقل التكتيكي للقوات المسلحة".

يُذكر أن تركيا تسلمت عام 2013 طائرتها الأولى الملقبة بالقلعة الطائرة العملاقة، ضمن المشروع المشترك الذي تقوده "إيرباص" الأوروبية وتشارك فيه شركة "توساش" التركية.

أصل الحكاية

في نطاق عقد التطوير والإمداد الذي وقّعته تركيا في عام 2003 مع منظمة التسليح والتعاون الأوروبية المشتركة "OCCAR" والمقاول الرئيسي "إيرباص للدفاع والفضاء"، اشترت تركيا 10 طائرات من طراز "A400M" من أجل تلبية احتياجات النقل الجوي بعيد المدى للقوات المسلحة التركية.

أطلق مشروع تطوير طائرة "A400M" للنقل من جديد في ثمانينيات القرن الماضي بمشاركة ألمانيا وبلجيكا وفرنسا، بالإضافة إلى إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا.

واجه مشروع الطائرة خطر الإلغاء نتيجة تأخير برنامج التطوير وتجاوز التكاليف، ومع ذلك اختارت الدول المشاركة الحفاظ على دعمها للمشروع الذي استهدف إنتاج 174 طائرة في 8 دول بحلول يوليو/تموز 2011، عشر طائرات منها لتركيا.

مساهمة "توساش" التركية

شاركت"توساش" التركية لصناعات الطيران والفضاء في دراسات التصميم والجدوى الخاصة ببرنامج "A400M" منذ إنشائه، ممثلة لتركيا في المشروع. وأدّت "توساش" دوراً فعالاً في مشروع تصنيع هذه الطائرة بمشاركة 500 مهندس تركي.

بالنسبة إلى الطائرات الـ10 من طراز "A400M" التي تمتلكها تركيا، بلغت مساهمة "توساش"، وهي شريك أساسي لـ"إيرباص"، نحو 7.15%، فيما تنوعت مساهمتها بين التصميم والعمل الإنشائي وتصنيع الإطارات، بالإضافة إلى فرامل السرعة وأبواب المظلة ونوافذ خروج الطوارئ ومخروط الذيل والإضاءة.

وتصل حصة عمل "توساش" إلى نحو مليار و332 مليون يورو في المشروع، بما يعني أن كل طائرة من طراز "A400M" ستحصل على ما متوسطه 4.5 مليون يورو من قطع غيار ومنتجات الشركة التركية الرائدة في صناعات الطيران والفضاء.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن تركيا أصبحت أول دولة تدمج "نظام الإجراءات المضادة" الموجهة بالأشعة تحت الحمراء "DIRCM" على طائرات النقل العسكرية من طراز "A400M"، بما يعني أن الدول الأخرى قد تكون "عملاء محتمَلين" للحصول على اللمسات التركية الوطنية.

مواصفات A400M

إيرباص "A400M" هي طائرة نقل عسكرية أوروبية ذات محرك توربيني رباعي، صمّمتها شركة إيرباص العسكرية (الآن إيرباص للدفاع والفضاء) كطائرة تكتيكية مع قدرات استراتيجية لتحلّ محلّ طائرات النقل القديمة، مثل "Transall C-160" و"Lockheed C-130 Hercules".

وتطير الطائرة الجديدة بسرعة 800 كم في الساعة ومزودة بأنظمة طيران حديثة، ويمكنها أن تحمل أحمالاً ثقيلة توازي قدرة 3 طائرات شحن تقليدية مجتمعة، فضلاً عن قدرتها على الهبوط على ممرات خشنة.

ويبلغ طول الطائرة 45 متراً، وطول الجناحين 43 متراً، فيما يبلغ ارتفاعها 15 متراً وسعة خزان الوقود 50 طناً.

وإلى جانب دورها المحوري في عمليات النقل، يمكن للطائرة "A400M" إعادة التزود بالوقود جواً، والمساهمة في عمليات الإجلاء الطبي إذا زُوّدَت بالمعدات المناسبة.

مصدر:TRT عربي
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