سياسة
2 دقيقة قراءة
"قرعة متوازنة".. إليك مواجهات العرب في مونديال قطر 2022
أقيمت في الدوحة مراسم قرعة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، التي تنطلق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتُختتم في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
"قرعة متوازنة".. إليك مواجهات العرب في مونديال قطر 2022
قرعة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر / AFP
1 أبريل 2022

أقيمت مساء الجمعة مراسم قرعة كأس العالم 2022 المقرَّر إقامتها في دولة قطر، خلال شهرَي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وجاء منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى، بجانب منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور.

وستواجه قطر صاحبة الضيافة الإكوادور في افتتاح مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وحلّ في المجموعة الثانية منتخب إنجلترا مع إيران والولايات المتحدة، والمتأهل من الملحق الأوروبي بين أوكرانيا واسكتلندا وويلز.

وحلّ المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة، بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

كما أسفرت القرعة عن وقوع منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة، بجانب منتخَبي فرنسا حامل اللقب، والدنمارك، والمتأهل من الملحق.

أما المجموعة الخامسة فقد حلّت فيها منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان، والفائز من الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا.

وفي المجموعة السادسة حلّ منتخب المغرب مع منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وحلّ في المجموعة السابعة منتخب البرازيل مع صربيا وسويسرا والكاميرون.

فيما حلّت منتخبات البرتغال مع أوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا في المجموعة الثامنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us