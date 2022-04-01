أقيمت مساء الجمعة مراسم قرعة كأس العالم 2022 المقرَّر إقامتها في دولة قطر، خلال شهرَي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وجاء منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى، بجانب منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور.

وستواجه قطر صاحبة الضيافة الإكوادور في افتتاح مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وحلّ في المجموعة الثانية منتخب إنجلترا مع إيران والولايات المتحدة، والمتأهل من الملحق الأوروبي بين أوكرانيا واسكتلندا وويلز.

وحلّ المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة، بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

كما أسفرت القرعة عن وقوع منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة، بجانب منتخَبي فرنسا حامل اللقب، والدنمارك، والمتأهل من الملحق.

أما المجموعة الخامسة فقد حلّت فيها منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان، والفائز من الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا.

وفي المجموعة السادسة حلّ منتخب المغرب مع منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وحلّ في المجموعة السابعة منتخب البرازيل مع صربيا وسويسرا والكاميرون.

فيما حلّت منتخبات البرتغال مع أوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا في المجموعة الثامنة.