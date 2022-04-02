أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فجر السبت قتل 3 فلسطينيين قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، فيما أصيب 4 جنود إسرائيليين خلال العملية، بينهم إصابة خطيرة.

وقال الجهاز في بيان نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إنّ "قوات مشتركة من الشاباك والجيش قتلت 3 فلسطينيين قرب جنين".

وأضاف "الشاباك" أنّ الفلسطينيين "أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية أثناء محاولة اعتقالهم، إذ ردت القوات بدورها بإطلاق النار عليهم وقتلهم".

وادعى البيان "أنّ الفلسطينيين الثلاثة نفذوا مؤخراً عملية إطلاق نار في منطقة طولكرم، كما خططوا لتنفيذ المزيد من الهجمات في المستقبل القريب".

وقال بيان الشاباك إنه "جرى العثور على أسلحة وقنابل يدوية في سيارة المطلوبين".

من جانبها نعت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، الفلسطينيين الثلاثة وقالت إنهم من عناصرها.

وقالت في بيان: "تنعى سرايا القدس إلى شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، ثلاثة مجاهدين من أبطالها وهم: صائب عباهرة (30 عاماً) ، وخليل طوالبة (24 عاماً) وسيف أبو لبدة ( 25 عاماً)".

وأضافت أن عناصرها "ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية غادرة جرت عند مفترق عرّابة في جنين".

بدوره قال ضابط إسعاف يعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، لمراسل وكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي "اختطف جثامين المواطنين الثلاثة".

من ناحيتها ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا خلال العملية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان "سمح بالنشر": "لقد أصيب 4 جنود، بينهم حالة خطيرة، وأخرى متوسطة، وحالتان طفيفتان، خلال عملية تصفية خلية فلسطينية قرب جنين، فجر السبت".

وأضافت الصحيفة: "جرى نقل المصابين إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا شمالي البلاد".