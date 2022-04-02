سياسة
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"مساعدات أمنية".. البنتاغون يخصص 300 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تخصيصها 300 مليون دولار إضافية على شكل مساعدة أمنية لأوكرانيا بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية.
"مساعدات أمنية".. البنتاغون يخصص 300 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
البنتاغون يقول إن أمريكا قدمت أكثر من 1,6 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ الهجوم الروسي / AP
2 أبريل 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان الجمعة أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل "مساعدة أمنية" لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان إن "هذا القرار يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها دعماً لجهودها البطولية لصد الحرب التي قررتها روسيا".

وأضاف: "الولايات المتحدة التزمت الآن أكثر من 2.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ تولي إدارة بايدن السلطة، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ الغزو غير المبرر والمتعمد من جانب روسيا".

وتشمل حزمة المساعدات الجديدة أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات بلا طيار "كاميكاز" من طراز "سويتشبليد"، إضافة إلى طائرات درون خفيفة من طراز "بوما".

وتابع كيربي بأن "الولايات المتحدة تواصل أيضاً العمل مع حلفائها وشركائها لتحديد وتقديم قدرات إضافية للأوكرانيين".

وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء القدرات العسكرية "الإضافية" اللازمة لمساعدة الجيش الأوكراني على "الدفاع عن بلاده"، وفقاً للبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرجلين ناقشا خلال مكالمة استغرقت 55 دقيقة "كيف تعمل الولايات المتحدة ليل نهار للاستجابة لطلبات أوكرانيا (...) في مجال المساعدة الأمنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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