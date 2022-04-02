سياسة
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روسيا تقصف عدة مدن وقوات أوكرانية تواصل تقدمها قرب كييف وفتح ممرات إنسانية
قصفت الصواريخ الروسية مباني سكنية ودمرت البنية التحتية لمدينتين بوسط أوكرانيا. وتواصل القوات الأوكرانية تقدمها ضد القوات الروسية المنسحبة في محيط كييف، فيما يرتقب فتح سبع ممرات إنسانية لإجلاء السكان.
روسيا تقصف عدة مدن وقوات أوكرانية تواصل تقدمها قرب كييف وفتح ممرات إنسانية
المخابرات البريطانية تقول إن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها ضد الروس المنسحبين من محيط كييف / AP
2 أبريل 2022

قال رئيس منطقة بولتافا الأوكرانية إن الصواريخ الروسية قصفت مدينتين في وسط البلاد في وقت مبكر السبت ودمرت بنية تحتية ومباني سكنية.

وكتب دميتري لونين في منشور على الإنترنت: "بولتوفا: قصف صاروخ إحدى منشآت البنية التحتية خلال الليل، كريمنشوك: العديد من الهجمات على المدينة في الصباح".

وفي وقت لاحق ذكر لونين أن ما لا يقل عن أربعة صواريخ أصابت منشأتين للبنية التحتية في بولتوفا، في حين كشفت معلومات مبدئية أن ثلاث طائرات للعدو هاجمت المنشآت الصناعية في كريمنشوك.

وأشار إلى أنه لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا.

وفي منطقة دنيبرو في جنوب غرب البلاد قال فالنتين رسنيتشنكو حاكم المنطقة في منشور على الإنترنت إن الصواريخ قصفت منشأة للبنية التحتية مما أدى إلى إصابة شخصين وأحدث دماراً كبيراً.

وأضاف أن محطة وقود في مدينة كريفيي ريه تعرضت للقصف، مما تسبب في حريق.

انسحاب روسي من محيط كييف

من جانبها قالت المخابرات العسكرية البريطانية السبت إن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها ضد القوات الروسية المنسحبة في محيط العاصمة كييف.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية إن تقارير تفيد أيضاً بانسحاب القوات الروسية من مطار هوستوميل القريب من العاصمة الذي كان محل قتال منذ اليوم الأول للصراع.

وأضافت الوزارة: "أمنت القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا طريقاً رئيسياً في شرق خاركيف بعد قتال عنيف".

في سياق متصل قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن من المقرر فتح سبع ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة السبت. وأضافت أن هذه الممرات تشمل واحداً لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول وبالحافلات لسكان ماريوبول المغادرين مدينة برديانسك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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