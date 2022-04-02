نقلت وسائل إعلامية سعودية عن هيئة الغذاء والدواء نفيها وجود أي خطورة في مشروب التوت المعروف باسم "الفيمتو"، وسط انتقادات وتساؤلات عن مدى القيمة الغذائية التي يحتويها هذا المشروب.

ونقلت صفحة "هاشتاج" على تويتر عن الهيئة قولها إنه "لا خطورة من تناول شراب الفيمتو يومياً". وهو ما أثار استغراب السعوديين متسائلين كيف لمنتج مليء بالسكريات ألا يشكل خطراً على الصحة عند شربه "يومياً".

ورداً على هذا الجدل قالت الهيئة إنها تتأكد من سلامة المواد المضافة لشراب التوت قبل تسويقه في المملكة، ونصحت بالتقليل من استهلاك المشروبات منخفضة القيمة الغذائية التي تحتوي على كميات عالية من السكر.

لكن رد الهيئة وسع دائرة الجدل حول الفوائد الصحية للفيمتو في حال تناوله يومياً.

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء السعودية أصدرت قبل عامين بياناً توضيحياً حول "الفيمتو"، بعد انتشار شائعات تقول إنه يحتوي على ألوان صناعية تسبب السرطان.

وهو ما دفع الهيئة وقتها إلى توضيح أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة يجري فحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.