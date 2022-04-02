سياسة
2 دقيقة قراءة
إعلامي مصري يثير جدلاً لانتقاده صلاة التراويح ومكبرات المساجد.. ماذا قال؟
الإعلامي المصري إبراهيم عيسى يثير الجدل داخل مصر وخارجها بقوله إن صلاة التراويح "مظهر إسلامي لا يجب تشويهه بميكروفونات المساجد المزعجة". وعقب تصريحات عيسى نشب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. تَعرَّف التفاصيل.
إعلامي مصري يثير جدلاً لانتقاده صلاة التراويح ومكبرات المساجد.. ماذا قال؟
أمرت النيابة المصرية ببدء التحقيق في بلاغات ضد الإعلامي المصري إبراهيم عيسى إثر حديثه عن إنكار رحلة المعراج النبوية / وسائل التواصل
2 أبريل 2022

أثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى الجدل داخل مصر وخارجها بقوله إن صلاة التراويح "مظهر إسلامي لا يجب تشويهه بميكروفونات المساجد المزعجة".

تأتي تصريحات الإعلامي المصري تزامناً مع بدء شهر رمضان السبت في مصر وعدد من الدول العربية. إذ تستقبل المساجد المصلين في صلاة التراويح والصلوات الأخرى.

وخلال حديثه عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في مصر ومدى تميزها واختلافها عن باقي الدول الإسلامية تطرق عيسى إلى الحديث عن صلاة التراويح، قائلاً إنها "ليست فرضاً، ولكنها مظهر إسلامي جميل لا يجب تشويهه بميكروفونات المساجد المزعجة".

وأضاف: "صلاة التراويح ليست سنة، وإقامتها جماعة اختراع تنظيمي من الخليفة عمر بن الخطاب، إنما الأصل أن تصليها بمفردك".

ووصف عيسى إذاعة صلاة التراويح في ميكروفونات المساجد بأنها "طقس سلفي" نافياً كونها من الطقوس الدينية.

وعقب تصريحات عيسى نشب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us