أثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى الجدل داخل مصر وخارجها بقوله إن صلاة التراويح "مظهر إسلامي لا يجب تشويهه بميكروفونات المساجد المزعجة".

تأتي تصريحات الإعلامي المصري تزامناً مع بدء شهر رمضان السبت في مصر وعدد من الدول العربية. إذ تستقبل المساجد المصلين في صلاة التراويح والصلوات الأخرى.

وخلال حديثه عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في مصر ومدى تميزها واختلافها عن باقي الدول الإسلامية تطرق عيسى إلى الحديث عن صلاة التراويح، قائلاً إنها "ليست فرضاً، ولكنها مظهر إسلامي جميل لا يجب تشويهه بميكروفونات المساجد المزعجة".

وأضاف: "صلاة التراويح ليست سنة، وإقامتها جماعة اختراع تنظيمي من الخليفة عمر بن الخطاب، إنما الأصل أن تصليها بمفردك".

ووصف عيسى إذاعة صلاة التراويح في ميكروفونات المساجد بأنها "طقس سلفي" نافياً كونها من الطقوس الدينية.

وعقب تصريحات عيسى نشب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.