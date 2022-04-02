عقدت مجموعة اتصال عربية رسمية، السبت، اجتماعاً لبحث الأزمة الأوكرانية، استعداداً لجولة في موسكو ووارسو.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، عقدت اجتماعات السبت عبر الفيديو كونفرنس.

ووسط تداعيات اقتصادية عربية جراء الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي، شكلت الجامعة العربية، تلك المجموعة بعضوية مصر والأردن، والجزائر والسودان، والعراق والإمارات بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط بهدف "إجراء مشاورات مع أطراف الأزمة الأوكرانية، للمساهمة بإيجاد حل دبلوماسي لها".

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري، وزير الخارجية سامح شكري.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن الاجتماع يأتي "استعداداً لجولة مرتقبة يجريها الوزراء إلى كلّ من موسكو ووارسو"، دون تفاصيل أكثر.

والخميس، أعلنت الجامعة العربية، أن "مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا ستتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى موسكو لإجراء مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لهذه الأزمة"، دون تحديد موعد.

بينما أفادت الخارجية الروسية، مساء السبت، عبر حسابها الموثق بتوتير، بأنه "في 4أبريل/نيسان، سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بوفد من مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن أوكرانيا"، دون تفاصيل أكثر.

ويميل الموقف العربي نحو موقف وسط بين رفض التدخل العسكري الروسي ورفض العقوبات الاقتصادية والمطالبة بحل سلمي للأزمة.