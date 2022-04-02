سياسة
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مستشهداً بالقرآن الكريم.. بايدن يهنئ المسلمين بحلول رمضان
توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بكلمة إلى المسلمين في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، يهنئهم بحلول شهر رمضان. وأكد المعاني التي يحملها الشهر، داعياً الجميع إلى إبداء التسامح. ومتعهداً بالتزام الولايات المتحدة حماية حقوق المضطهدين حول العالم.
مستشهداً بالقرآن الكريم.. بايدن يهنئ المسلمين بحلول رمضان
الرئيس الأمريكي جو بايدن يهنئ المسلمين برمضان / AFP
2 أبريل 2022

هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم بحلول شهر رمضان.

وقال بايدن "يمثل هذا الشهر الفضيل مناسبة للتأمل والنمو الروحاني بالنسبة إلى كثيرين في مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم مواطنون أمريكيون في شتى المناطق الأمريكية. وتجتمع المجتمعات معاً لتظهر التسامح والمرونة والرأفة وسخاء الروح للمحتاجين ولتحتفل بالنعم الكثيرة التي تغدقها علينا الحياة مع الأحبة"

وتابع: "سيكون تناول الإفطار هذا العام تذكيراً مؤثراً بالفرح الذي تجلبه لنا الصحة والأسرة والمجتمع، ولن ننسى تلك العائلات كافة التي تحزن على أحباء فقدتهم وتنظر إلى كراسيهم الفارغة على الطاولة".

ولفت قائلاً "بينما نواصل إعادة البناء من الوباء، يجب أن نواصل الجهود كافة للوقوف إلى جانب من يشعرون بمعاناة أو ضعف في مختلف أنحاء العالم، وكذلك من يواجهون الاضطهاد أو المشقة. ويعلمنا القرآن الكريم: ’فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره‘".

وأضاف: "نسمع كل يوم روايات مفجعة عن أرواح فُقدت ونرى صور عائلات وأطفال يكافحون للبقاء. وتذكرنا هذه المآسي بإنسانيتنا المشتركة والتعاليم المشتركة للأديان العظيمة كافة، بما في ذلك الإسلام، وأهمها أن نعامل الآخرين دائماً كما نرغب في أن يعاملونا".

وتابع بايدن قائلاً "وفي خلال هذا الشهر الفضيل الذي يكرم المسلمون في خلاله رحمة الله العظيمة، دعونا نجدد أيضاً التزامنا المشترك بإظهار اللطف والرحمة والتفهم لبعضنا البعض. دعونا نحترم الحقيقة البسيطة والعميقة التي مفادها أن الجميع متساو في الكرامة والحقوق. ولهذا ستستمر الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك حقوق الأويغوريين في الصين والروهينغيا في بورما والمجتمعات المسلمة الأخرى في مختلف أنحاء العالم.."

مصدر:TRT عربي - وكالات
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