نشر لاعبون مسلمون وأندية أوروبية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تهاني خاصة للمسلمين بلغات مختلفة منها اللغة العربية.

النجم الألماني، تركي الأصل، مسعود أوزيل، كان من أوائل المهنئين، حيث غرّد بالعربية والتركية والإنكليزية مهنّئاً المسلمين بشهر رمضان، ونشر صورة له على حساباته في مواقع التواصل يرتدي فيها سترة مكتوب عليها رمضان كريم.

وهنّأ النجم السابق لمنتخب فرنسا ونادي بايرن ميونخ فرانك ريبيري بالفرنسية المسلمين بحلول شهر رمضان، ودعا أن يُتقبّل منهم الصيام والصلاة.

أما الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد، فغرّد عبر حسابه في تويتر وبارك للمسلمين شهر رمضان.

وعلى صعيد الأندية العالمية، فقد شارك نادي ريال مدريد الإسباني في تهنئة المسلمين بالعربية، وقال: "من أسرة ريال مدريد، نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير".

فيما تمنى نادي أرسنال الإنكليزي "حياة آمنة ومباركة" لكل من يحتفل بهذا الشهر، أما نادي ميلان الإيطالي، فكتب في تغريدته "رمضان مبارك، ونتمنى أن يجلب هذا الشهر الازدهار والفرح لكل مشجعينا".