سياسة
2 دقيقة قراءة
منهم من هنّأ بالعربية.. كيف تفاعل نجوم وأندية عالمية مع حلول شهر رمضان؟
مع إعلان معظم الدول العربية والإسلامية السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، هنّأ عدد من نجوم كرة القدم وأندية عالمية المسلمين بحلول الشهر الكريم.
منهم من هنّأ بالعربية.. كيف تفاعل نجوم وأندية عالمية مع حلول شهر رمضان؟
نجوم وأندية عالمية يهنئون المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك / وسائل التواصل
2 أبريل 2022

نشر لاعبون مسلمون وأندية أوروبية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تهاني خاصة للمسلمين بلغات مختلفة منها اللغة العربية.

النجم الألماني، تركي الأصل، مسعود أوزيل، كان من أوائل المهنئين، حيث غرّد بالعربية والتركية والإنكليزية مهنّئاً المسلمين بشهر رمضان، ونشر صورة له على حساباته في مواقع التواصل يرتدي فيها سترة مكتوب عليها رمضان كريم.

وهنّأ النجم السابق لمنتخب فرنسا ونادي بايرن ميونخ فرانك ريبيري بالفرنسية المسلمين بحلول شهر رمضان، ودعا أن يُتقبّل منهم الصيام والصلاة.

أما الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد، فغرّد عبر حسابه في تويتر وبارك للمسلمين شهر رمضان.

وعلى صعيد الأندية العالمية، فقد شارك نادي ريال مدريد الإسباني في تهنئة المسلمين بالعربية، وقال: "من أسرة ريال مدريد، نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير".

فيما تمنى نادي أرسنال الإنكليزي "حياة آمنة ومباركة" لكل من يحتفل بهذا الشهر، أما نادي ميلان الإيطالي، فكتب في تغريدته "رمضان مبارك، ونتمنى أن يجلب هذا الشهر الازدهار والفرح لكل مشجعينا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us