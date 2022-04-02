سياسة
2 دقيقة قراءة
بديلة عن الفرنسية.. الثقافة الجزائرية تعمم استعمال العربية بجميع تعاملاتها
أصدرت وزارة الثقافة الجزائرية قراراً بتعميم استخدام اللغة العربية في جميع معاملاتها ومراسلاتها، بدلاً عن الفرنسية. وانضمت بذلك إلى وزارتي التكوين المهني والشباب والرياضة، التي أعلنت سابقاً رسمياً عن هذه الخطوة، إثر توتر العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا.
بديلة عن الفرنسية.. الثقافة الجزائرية تعمم استعمال العربية بجميع تعاملاتها
وزارة الثقافة الجزائرية تمنع استعمال "الفرنسية" بتعاملاتها ونشاطاتها / AA
2 أبريل 2022

أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية السبت، منع التعامل باللغة الفرنسية في المراسلات والتعاملات والنشاطات الرسمية، وتعميم استعمال اللغة العربية.

جاء ذلك وفق مراسلة لوزارة الثقافة موجهة إلى الإدارات والمؤسسات التابعة لها، نشرت السبت على صفحتها الرسمية على شبكة فيسبوك.

وورد في المراسلة أنه "تطبيقاً لأحكام الدستور وقانون تعميم استعمال اللغة العربية يطلب منكم التقيد إلزاماً باستعمال اللغة العربية في كل أعمال الاتصال والتسيير الإداري والمالي والتقني".

ووفق المراسلة، فإن الإجراء يشمل أيضاً تحرير كل الوثائق والمراسلات الإدارية والتقارير والمحاضر والاتفاقيات.

وأضافت المراسلة أن كل المناقشات والمداولات في الاجتماعات الرسمية والملتقيات والندوات والمؤتمرات والتظاهرات لا بد أن تكون باللغة العربية باستثناء الدولية التي يمكن فيها استعمال اللغات الأجنبية إلى جانب العربية.

وختمت المراسلة التي وقعتها وزيرة الثقافة صورية مولوجي بأنها تولي أهمية قصوى لتنفيذ محتوى الوثيقة.

والخريف الماضي، منعت وزارتا التكوين المهني والشباب والرياضة استعمال اللغة في الفرنسية في المراسلات الرسمية، تزامناً مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وُصفت بالمسيئة بحق الجزائر.

وباستثناء وزارة الدفاع، تستعمل كل الوزارات في الجزائر اللغة الفرنسية في أغلب مراسلاتها الداخلية وحتى في بياناتها الرسمية، على الرغم من أن الدستور ينص على أن "العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الأولى، كما أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية ثانية".

ويقول خبراء ومؤرخون إن انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر يعود إلى فرضها خلال الحقبة الاستعمارية التي استمرت 132 سنة (1830 -1962) ومحاربة الاحتلال للغة العربية، فضلاً عن تأخر تطبيق قوانين لتعريب الإدارة والتعليم بعد الاستقلال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us