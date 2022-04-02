تُوّج الرياضي التركي رضا قايا ألب، الخميس، بالميدالية الذهبية لوزن 130 كلغ في بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية المقامة بالمجر، وذلك للمرة الـ11.

وتغلب قايا ألب على منافسه الإيطالي من أصول روسية دانيلا سوتنيكوف بنتيجة 4 ـ 0، ليتوج بالميدالية الذهبية.

وبذلك توج قايا ألب ببطولة أوروبا للمصارعة الرومانية للمرة الـ11 في تاريخه، ليحافظ على رقمه القياسي كأكثر اللاعبين الأتراك تتويجاً بالبطولات الأوروبية.

كما فاز قايا ألب بأربع بطولات عالمية، وحل ثانياً في بطولة أولمبية، وثالثاً في بطولتين أولمبيتين.