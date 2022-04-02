سياسة
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للمرة الـ11 في مسيرته.. المصارع التركي قايا ألب يُتوّج ببطولة أوروبا
تُوّج الرياضي التركي رضا قايا ألب، الخميس، بالميدالية الذهبية لوزن 130 كلغ في بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية المقامة بالمجر، وذلك للمرة الـ11.
للمرة الـ11 في مسيرته.. المصارع التركي قايا ألب يُتوّج ببطولة أوروبا
رضا قايا ألب يُتوّج بالذهبية لوزن 130 كلغ في بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية وذلك للمرة الـ11 / AA
2 أبريل 2022

تُوّج الرياضي التركي رضا قايا ألب، الخميس، بالميدالية الذهبية لوزن 130 كلغ في بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية المقامة بالمجر، وذلك للمرة الـ11.

وتغلب قايا ألب على منافسه الإيطالي من أصول روسية دانيلا سوتنيكوف بنتيجة 4 ـ 0، ليتوج بالميدالية الذهبية.

وبذلك توج قايا ألب ببطولة أوروبا للمصارعة الرومانية للمرة الـ11 في تاريخه، ليحافظ على رقمه القياسي كأكثر اللاعبين الأتراك تتويجاً بالبطولات الأوروبية.

كما فاز قايا ألب بأربع بطولات عالمية، وحل ثانياً في بطولة أولمبية، وثالثاً في بطولتين أولمبيتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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