سياسة
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شاهد | في أول أيام رمضان.. إسرائيل تعتقل فلسطينيَّين في باب العامود بالقدس
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، فلسطينيين اثنين في منطقة باب العامود، وسط مدينة القدس المحتلة، واقتادتهم إلى أحد مراكز التحقيق.
شاهد | في أول أيام رمضان.. إسرائيل تعتقل فلسطينيَّين في باب العامود بالقدس
إسرائيل تعتقل فلسطينيين اثنين في "باب العامود" بالقدس / وسائل التواصل
2 أبريل 2022

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، فلسطينيين اثنين في منطقة باب العامود، وسط مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شاباً وقاصراً فلسطينيَّيْن من منطقة باب العامود، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق.

وحسب الشهود، تشهد منطقة باب العامود توتراً كبيراً، وسط محاولات من قوات الشرطة الإسرائيلية، منع تجمهر الشبان الفلسطينيين في المكان.

وعادة ما يتجمع الفلسطينيون بشكل مكثف في منطقة باب العامود خلال شهر رمضان، ما يدفع الشرطة الإسرائيلية أحياناً إلى تفريقهم، الأمر الذي يُحدِث أجواء توتر في المدينة المقدسة.

وفي رمضان الماضي، شهدت القدس اعتداءات متصاعدة من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، بخاصة في محيط الأقصى وباب العامود وحي الشيخ جراح، ما أسفر عن إصابة مئات الفلسطينيين بينهم حالات خطرة، واعتقال العشرات.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن حرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بين 10 و21 مايو/أيار 2021، ما أسفر عن استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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