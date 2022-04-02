سياسة
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دعا لها يوتيوبر.. مسلمو نيويورك قلقون بشأن صلاة التراويح في "تايمز سكوير"
أعرب العديد من أعضاء الجالية المسلمة في نيويورك عن قلقهم بشأن إقامة صلاة تراويح في "تايمز سكوير" الشهير، وذلك عقب دعوة من يوتيوبر قال إنه يأمل أن يساعد مشهد صلاة الجماعة غير المسلمين في تَعرّف الإسلام.
دعا لها يوتيوبر.. مسلمو نيويورك قلقون بشأن صلاة التراويح في "تايمز سكوير"
أعضاء الجالية المسلمة في نيويورك عبروا عن قلقهم بشأن إقامة أول صلاة تراويح في "تايمز سكوير"
2 أبريل 2022

أعرب عدد من أعضاء الجالية المسلمة في نيويورك عن قلقهم بشأن إقامة أول صلاة تراويح في "تايمز سكوير" السبت.

و"تايمز سكوير"، ساحة في مانهاتن في نيويورك، تقع عند تقاطع شارع برودواي والجادة السابعة، ويُعدّ ميدانها واحداً من أكبر المراكز التجارية التي يقصدها السياح للاستمتاع بالأماكن الترفيهية هناك.

وقال مُنظّم الحدث، الذي طلب أن يُخاطب باسم SQ، إنه يأمل أن يساعد مشهد صلاة الجماعة غير المسلمين في تَعرّف الإسلام.

وأعرب العديد من سكان نيويورك المسلمين عن قلقهم بشأن الرغبة في إقامة أحداث دينية في الموقع، زاعمين أن أداء الصلاة في وجود لوحات إعلانية عملاقة تعرض غالباً صوراً لعارضين وعارضات يرتدون ملابس غير محتشمة أمر غير مناسب.

وقالوا إن "التراويح يُفترض أن تكون عبادة لها خصوصيتها. لا نفهم لماذا يجب القيام بذلك في تايمز سكوير. هل رأيتم اللوحات الإعلانية؟".

ورداً على ذلك، قال "SQ"، الذي يتابعه أكثر من 152 ألف متابع على إنستغرام، ويملك نحو 400 ألف مشترك على يوتيوب، إن نحو 1200 شخص قد سجلوا لحضور الصلاة، وتوقع مشاركة المزيد.

وأوضح لموقع "ميدل إيست آي"البريطاني: "تايمز سكوير تجلب الناس من جميع أنحاء مدينة نيويورك والعالم، وهي تعطي إحساساً بالحيوية".

وأضاف: "ألهمني الله أن أقيم مناسبة دعوية، لن توحد المسلمين معاً فحسب، بل ستعلم غير المسلمين ما يتعلق برمضان، ولماذا نصوم فيه، ونثقفهم بشكل أساسي عن الإسلام، أثناء إنشاء أكبر حدث إسلامي وتاريخي على الإطلاق"، وفق وصفه.

وقال منتقدون أيضاً: "هل سيُسكتون تايمز سكوير تماماً، وهو أعلى مكان يُسمع فيه للموسيقى الصاخبة في كل مكان، بينما يرددون أجمل كلمات الله، حظاً سعيداً في ذلك".

ولم تُعلّق السلطات المحلية في نيويورك بشأن هذا الحدث حتى الآن.

ولم يتضح أيضاً ما إذا كانت المساجد أو العمدة أو السلطات المحلية قد دعمت المشروع، أو شاركت في تنظيم الحدث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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