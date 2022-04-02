سياسة
2 دقيقة قراءة
الكرملين: أردوغان زعيم سياسي قوي وتركيا قوة إقليمية كبرى
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن تركيا تعد قوة إقليمية كبرى، وإن رئيسها رجب طيب أردوغان زعيم سياسي كبير وقوي، مشيراً إلى أن أنقرة لديها رفاهية الدفاع عن مصالحها.
الكرملين: أردوغان زعيم سياسي قوي وتركيا قوة إقليمية كبرى
الكرملين أشاد بقيادة الرئيس أردوغان لبلاده والدفاع عن مصالحها  / AA
2 أبريل 2022

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم سياسي كبير وقوي وإن تركيا قوة إقليمية كبرى.

جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون بيلاروسيا الحكومي تطرق خلالها إلى العلاقات بين تركيا وروسيا في إطار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.

وقال بيسكوف "تركيا قوة إقليمية كبرى، وعلاقاتنا معها ممتازة"، مضيفاً "يسعدنا أن أردوغان وجد القوة للدفاع عن مصالح بلاده ومتابعتها".

وأردف: "هناك وجهات نظر مختلفة في العلاقات بين البلدين بحيث لا يمكنهما فهم بعضهما البعض بشكل كامل في بعض المواضيع".

واستطرد "لكن رغم ذلك، فإن علاقة الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة هي السائدة بين البلدين، ولذلك تمكنّا من تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة".

وتابع: "لطالما كانت تركيا قوة إقليمية كبيرة بما يكفي، وهي عضو في (حلف شمال الأطلسي) الناتو منذ سنوات طويلة، مع ذلك أصبحت تركيا الدولة الأكثر سيادة بين أعضاء الناتو، بخاصة خلال رئاسة أردوغان، وهذا البلد لديه رفاهية الدفاع عن مصالحه".

وأشار إلى أن تركيا تقول اليوم لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة "لن نشارك في العقوبات ضد روسيا ولن نحرق جسور التواصل معها لحاجتنا إليها".

وأكد أن استمرار الحوار بين تركيا وروسيا له أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين في قطاع السياحة والطاقة متقدم، مضيفاً "لدينا منظور جيد مع تركيا، ويسعدنا أن أردوغان لديه القوة للدفاع عن مصالحه الخاصة ومصالح بلاده ومتابعتها، وأنه ليس ضمن التيار الرئيسي (مثل أوروبا)".

وأردف "كما تعلمون، الآن كل الأوروبيين في الاتجاه السائد، لكن على حسابهم الخاص، هم ينفقون وواشنطن تجني الأموال، أوروبا تطلق النار على نفسها بسبب استيائها من روسيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us