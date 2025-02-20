تركيا
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على شاشة TRT WORLD.. نجاح أول بث تجريبي للقمر الصناعي التركي "تركسات 6A"
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مهدي فاتح كاجير، إتمام أول بث تجريبي بنجاح لقمر "تركسات 6A"، أول قمر صناعي تركي مخصص للاتصالات.
على شاشة TRT WORLD.. نجاح أول بث تجريبي للقمر الصناعي التركي "تركسات 6A"
تركيا تعزز وجودها في الفضاء بالقمر "تركسات 6A" / AA Archive
20 فبراير 2025

وأكد الوزير كاجير عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أن هذا الإنجاز يمثل أحد أكبر مشاريع "حملة التكنولوجيا الوطنية" في تركيا.

من جانبه، أشاد وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، بنجاح أول بث تجريبي للقمر الصناعي "توركسات 6A" في الفضاء، على شاشة TRT World.

وأوضح أورال أوغلو عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي أن تركيا تعزز مكانتها بين الدول التي تنتج وتشغل أقمارها الصناعية الخاصة، مؤكداً مواصلة العمل من أجل تركيا قوية ومستقلة ذات تكنولوجيا عالية.

وبدأ القمر الصناعي التركي "تركسات 6A" رحلته إلى الفضاء، في 9 يوليو/تموز الماضي، بإطلاقه عبر صاروخ "فالكون 9" من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وجرى إنشاء تركسات 6A المحلي بنسبة أكثر من 80% من مهندسين أتراك في شركة "USET" التابعة لشركة توساش لصناعات الطيران والفضاء التركية.

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