سياسة
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استجابة لطلب أردوغان.. روسيا تفتح ممراً إنسانياً وتراجع كثافة الهجمات
تراجعت كثافة الهجمات الصاروخية الروسية ضد أوكرانيا قليلاً، فيما استجابت روسيا لطلب الرئيس التركي وفتحت ممراً إنسانياً في ماريوبول المحاصرة، وهجمات صاروخية تستهدف مدينة أوديسا.
استجابة لطلب أردوغان.. روسيا تفتح ممراً إنسانياً وتراجع كثافة الهجمات
روسيا تفتح ممراً إنسانياً وتراجع كثافة الهجمات / AFP
3 أبريل 2022

أعلنت رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية الأحد أن كثافة الهجمات الصاروخية الروسية ضد أوكرانيا خفّت قليلاً، فيما استجابت روسيا لطلب الرئيس التركي وفتحت ممراً إنسانياً في ماريوبول المحاصرة، وهجمات صاروخية تستهدف مدينة أوديسا.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان إلى انخفاض كثافة الهجمات واستخدام الأسلحة عالية الدقة، موضحة: "يواصل العدو شنّ هجمات صاروخية وجوية منهجية على أهداف عسكرية ومدنية، لكن كثافة الهجمات واستخدام الأسلحة عالية الدقة تراجعت".

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها فتحت ممراً إنسانياً في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين بناءً على طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن الممر الإنساني جرى فتحه في صباح 3 أبريل/نيسان الجاري، لإجلاء المدنيين الأوكرانيين والأجانب الموجودين في المدينة.

وذكر أنه يمكن للمواطنين الأجانب الانتقال من ماريوبول إلى بيرديانسك عبر الممر الإنساني، ومنها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا أو إلى شبه جزيرة القرم الواقعة تحت سيطرة روسيا.

وفي سياق متصل أفاد مجلس مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا بقصف المدينة بسلسلة من الصواريخ في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية سيرجي براتشوك إن أحد "مرافق البنية التحتية المهمة" في المدينة تعرض للقصف، وفق حديثه لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية.

فيما صرح مستشار وزير الداخلية أنطون غيراشتشنكو بأن "أوديسا تعرضت لهجوم من الجو وجري الإبلاغ عن حرائق في بعض المناطق، وقد أسقطت الدفاعات الجوية قسماً من الصواريخ" وأوصى السكان بـ"إغلاق النوافذ".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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