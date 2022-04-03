ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية الأحد أن القوات البحرية الروسية تواصل حصار الساحل الأوكراني على البحر الأسود وبحر آزوف، مما يمنع إعادة التزود بالإمدادات عن طريق البحر، فيما لم يتسنَّ لوكالة رويترز التأكد من الخبر.

وتحتفظ روسيا بالقدرة على محاولة تنفيذ إنزال برمائي، لكن من المرجح أن تنطوي مثل هذه العملية على مخاطر عالية بسبب الوقت المتاح للقوات الأوكرانية للاستعداد، وفق تصريح وزارة الدفاع.

وحذرت الوزارة من أن "الألغام في البحر الأسود تشكل خطراً جسيماً على النشاط البحري".

كما أضاف تقرير الوزارة أن مصدر الألغام غير واضح لكن من شبه المؤكد أن وجودها نتيجة للنشاط البحري لروسيا في المنطقة، مما يوضح كيف يؤثر الهجوم على أوكرانيا على المصالح المحايدة والمدنية.