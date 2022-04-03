سياسة
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بريطانيا: روسيا تمنع أوكرانيا التزود بالإمدادات عبر البحر الأسود
ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أنباء حول العوائق التي تضعها روسيا لتحول دون وصول الإمدادات عن طريق البحر إلى أوكرانيا.
بريطانيا: روسيا تمنع أوكرانيا التزود بالإمدادات عبر البحر الأسود
حذرت وزارة الدفاع من أن "الألغام في البحر الأسود تشكل خطراً جسيماً على النشاط البحري" / Reuters
3 أبريل 2022

ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية الأحد أن القوات البحرية الروسية تواصل حصار الساحل الأوكراني على البحر الأسود وبحر آزوف، مما يمنع إعادة التزود بالإمدادات عن طريق البحر، فيما لم يتسنَّ لوكالة رويترز التأكد من الخبر.

وتحتفظ روسيا بالقدرة على محاولة تنفيذ إنزال برمائي، لكن من المرجح أن تنطوي مثل هذه العملية على مخاطر عالية بسبب الوقت المتاح للقوات الأوكرانية للاستعداد، وفق تصريح وزارة الدفاع.

وحذرت الوزارة من أن "الألغام في البحر الأسود تشكل خطراً جسيماً على النشاط البحري".

كما أضاف تقرير الوزارة أن مصدر الألغام غير واضح لكن من شبه المؤكد أن وجودها نتيجة للنشاط البحري لروسيا في المنطقة، مما يوضح كيف يؤثر الهجوم على أوكرانيا على المصالح المحايدة والمدنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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