سياسة
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وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الباكستاني آخر التطورات السياسية
بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي آخر التطورات السياسية المتعلقة بالشأن الداخلي لباكستان.
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الباكستاني آخر التطورات السياسية
 رفض عمران خان التنحي وتوعّد بمواجهة تصويت سحب الثقة منه، إن لديه "مفاجأة" مخبأة لتحالف المعارض / AP
3 أبريل 2022

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي الأحد آخر التطورات السياسية المتعلقة بالشأن الداخلي لباكستان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وتشهد إسلام أباد في وقت لاحق اليوم تصويتاً بشأن حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان.

وكان البرلمان الباكستاني (342 مقعداً) وافق على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان في 28 مارس/آذار الفائت بـ161 صوتاً، بينما تحتاج المعارضة إلى 172 صوتاً لعزل رئيس الوزراء من منصبه.

وأمس قال خان الذي رفض التنحي وتوعّد بمواجهة تصويت سحب الثقة منه إن لديه "مفاجأة" مخبأة لتحالف المعارضة.

وقدم تحالف المعارضة بقيادة حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز) مقترح سحب الثقة ضد خان في 8 مارس/آذار الماضي بدعوى أن رئيس الوزراء فقد ثقة أغلب نواب البرلمان.

وتلقي المعارضة باللوم على خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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