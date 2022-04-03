رفض نائب رئيس البرلمان الباكستاني قاسم صوري التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان بدعوى مخالفته الدستور.

وكان من المقرر أن يناقش البرلمان تحرك المعارضة لحجب الثقة عن خان بعد أن فقد أغلبيته البرلمانية.

وقال خان إنه نصح الرئيس بحل البرلمان، داعياً الباكستانيين للاستعداد لانتخابات جديدة.

من جانبه قرر الرئيس الباكستاني عارف علوي الأحد حل البرلمان بناء على دعوة رئيس الوزراء عمران خان الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وأصدر علوي إعلاناً رسمياً بحل البرلمان، حسبما أوردته الصحافة المحلية.

من جهته قال نائب وزير الإعلام فاروق حبيب عبر تويتر إن الانتخابات ستجرى خلال 90 يوماً.

وبرر "سوري" الذي ترأَّس جلسة الأحد قراره بالقول إن اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء "مدعوم من قوة أجنبية"، في إشارة إلى ما كرره خان خلال الأيام الأخيرة، من تدخل الولايات المتحدة في مساعي الإطاحة به.