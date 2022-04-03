أقرّت المحكمة العليا التركية التي تنظر في قضية طلاق زوجين بأن على الزوج أن يدفع تعويضاً لزوجته بسبب تأخره عليها ليلاً.

وكان زوجان شابّان قدّما طلب طلاق متبادل، حسب ما ذكرت TRT HABER اليوم الأحد، لتقبل المحكمة الدعوى بينهما.

وبعد التحقيق في الدعوى خلصت المحكمة العليا إلى أن الزوج الذي كان يعود إلى المنزل متأخراً ولا يعتني بالعائلة ولا يوفي باحتياجات منزله كان مخطئاً.

وقضت المحكمة العليا بأن الزوج كان مخطئاً عندما كان يعود إلى المنزل متأخراً، ولفتت الانتباه إلى حقيقة أن الزوج الذي لم يأخذ زوجته المريضة إلى المستشفى يجب أن يدفع تعويضاً مالياً ونفقة لصالح الزوجة.

وجاء في نص القرار: "من المفهوم أن المدعى عليه هو المخطئ في الأحداث التي أدت إلى الطلاق بسبب سلوكه الخاطئ مثل العودة إلى المنزل متأخراً وعدم الاعتناء بمنزله وعدم تلبية احتياجاته، ومع ذلك من الأدلة التي جمعت في إطار الملف أن من المفهوم أن المدعى عليه لم يأخذ زوجته التي مرضت ليلاً إلى المستشفى، فأخذها قريب لها إلى المستشفى، وبالتالي لم يكن يعتني بزوجته وبالمنزل".