ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت علّق مبادرة طرحها سلفه بنيامين نتنياهو لإعادة سوريا إلى عضويتها بالجامعة العربية.

جاء ذلك في صحيفة "يسرائيل هيوم" التي أفادت بأن نتنياهو سعى لتمرير مبادرة تقوم على أن يقبل المجتمع الدولي بحكومة الأسد مقابل الاتفاق معه على سحب القوات الإيرانية من بلده.

وتضمنت المبادرة التي طرحت باجتماع جمع بين مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي والروسي عام 2019، أن يسحب الأسد جميع القوات الأجنبية التي دخلت سوريا عام 2011، مقابل أن تعود سوريا إلى الجامعة العربية وتضخ دول الخليج وبمقدمتها الإمارات استثمارات بالاقتصاد السوري بدل إيران، وفق الصحيفة العبرية.

وقد أطلعت إدارة نتنياهو الدول العربية التي لديها علاقات مع إسرائيل على تلك المبادرة، وأبدت مصر والأردن اهتماماً كبيراً بها.

وقد قررت حكومة بينيت تجميد تلك المبادرة بسبب قناعتها بأن الأسد لن يطرد الإيرانيين من بلاده.