وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي بموسكو، أن مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، أجرى محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، مشيراً إلى أن واشنطن بدأت في نقل تفاصيل الاجتماعات التي عقدتها مع الجانب الأوكراني في جدة.

وقال بيسكوف: "المفاوضون الأمريكيون قادمون إلى موسكو اليوم. ونُقل بعض المعلومات إلى الجانب الروسي، ونقْل المعلومات مستمر. سنحدد موقفنا بعد تلقي معلومات مفصلة خلال الاتصالات الثنائية، وليس عبر الصحافة".

في المقابل، انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ما وصفه بغياب رد "جاد" من موسكو على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، معتبراً ذلك يعكس رغبة الكرملين في مواصلة القتال.

وقال زيلينسكي في بيان، اليوم الخميس: "للأسف، بعد أكثر من يوم، ما زال العالم لم يسمع أي رد جاد من روسيا على المقترحات المقدمة. يُظهر ذلك مرة أخرى أن روسيا تسعى لإطالة أمد الحرب وتأجيل السلام إلى أطول فترة ممكنة. نأمل أن يكون الضغط الدولي كافياً لإجبار روسيا على إنهاء الحرب".

كانت مدينة جدة السعودية قد شهدت، الثلاثاء، انطلاق محادثات أمريكية-أوكرانية لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ونظيره الأوكراني، أندريه سيبيها.

وفي ختام المحادثات، أعلن الإعلام السعودي الرسمي أن أوكرانيا وافقت على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع روسيا لمدة شهر، فيما لم يصدر عن موسكو أي تعليق رسمي على هذا الاتفاق حتى الآن.

وأكد بيسكوف أن الأراضي التي ضمتها روسيا في أوكرانيا، بما فيها شبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول، وخيرسون، وزابوريجيا، ودونيتسك، ولوهانسك، هي "مناطق روسية" ومدرجة في الدستور الروسي، قائلاً: "هذه حقيقة لا جدال فيها".

وتشن روسيا، منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.