سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمير الأردني حمزة بن الحسين يعلن التخلّى عن لقبه.. ما القصة؟
أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين، وهو أخ الملك عبد الله الثاني غير الشقيق، تخليه عن لقب أمير، بعد نحو شهر من اعتذاره للملك عن "خطئه" فيما عُرف بـ"قضية الفتنة".
الأمير الأردني حمزة بن الحسين يعلن التخلّى عن لقبه.. ما القصة؟
الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقب "أمير" بعد عام من "قضية الفتنة" / Reuters
3 أبريل 2022

أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين، وهو أخ الملك عبد الله الثاني غير الشقيق، تخليه عن لقب أمير، بعد نحو شهر من اعتذاره للملك عن "خطئه" فيما عُرف بـ"قضية الفتنة".

وأضاف ابن الحسين في بيان اليوم الأحد، نشره عبر حسابه في تويتر: "توصلت إلى أن قناعاتي الشخصية والثوابت التي حاولت التمسك بها لا تتماشى مع النهج والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وأردف: "من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفّع والتخلّي عن لقب الأمير، وقد كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري".

وواجه الأمير حمزة، الوريث السابق للعرش، العام الماضي تهماً بمحاولة "استبدال الملك من خلال الاتصال بأعضاء ساخطين من قبائل قوية تهيمن على قوى الأمن".

وفي 8 مارس/آذار، قدّمالأميرحمزةالاعتذارلأخيهالعاهلالأردني، وذلك بعد مرور نحو عام على قضية ارتبط بها اسمه عُرفت بـ"الفتنة".

وأشار الديوان الملكي حينها إلى أن الأمير حمزة قد رفع رسالته إلى الملك، بعد لقائهما بناء على طلبه، بحضور أخويهما الأميرين فيصل وعلي.

واعتبر الديوان أن "إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق العودة إلى دور الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها الملك".

وفي 4 أبريل/نيسان 2021، أعلنت عمان أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى الأمير صحته.

وفي يوليو/ تموز 2021، قضت محكمة أردنية بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، بالسجن 15 عاماً، لإدانتهما بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us