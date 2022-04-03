سياسة
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بعد تناولهم طعاماً مسموماً.. قتلى في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا
كشف مسؤولون أوكرانيون أن مدنيين قدموا طعاماً مسموماً للقوات الروسية مما أسفر عن سقوط قتلى والعديد من الإصابات في صفوفهم. واعتبر المسؤولون أن هذه الحادثة تندرج ضمن محاولات الأوكرانيين لمقاومة القوات الروسية بما أتيح لهم من وسائل.
بعد تناولهم طعاماً مسموماً.. قتلى في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا
 قتلى وإصابات في صفوف القوات الروسية بعد أن تناولوا طعاماً مسموماً  / AFP
3 أبريل 2022

قال مسؤولون أوكرانيون، يوم السبت، إن بعض الجنود الروس قد قتلوا وأصيب آخرون منهم، بعد أن تناولوا طعاماً وشراباً مسمومَين، قدمهما لهم مدنيون أوكرانيون في منطقة خاركيف.

وينتمي الجنود إلى الفرقة الثالثة للبنادق الآلية الروسية، حسب تدوينة على فيسبوك نشرتها مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا.

وقالت المديرية، إن جنديين روسيين قُتلا فيما نُقل 28 آخرون إلى العناية المركزة، بعد إعطائهم كعكات مسمومة في مدينة إيزيوم، التابعة لولاية خاركيف.

وتقع إيزيوم في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا. وشهدت المدينة أعنف المعارك والقصف منذ شن القوات الروسية هجومها العسكري على أوكرانيا.

ونقل 500 جندي روسي آخرون، إلى المستشفيات بسبب "التسمم الكحولي الشديد".

ولفت مسؤولون إلى أن موسكو، لا تحتسب هذه الحالات وتعتبرها "خسائر غير قتالية".

وذكرت مديرية المخابرات المركزية في المنشور ذاته، أن المدنيين الأوكرانيين يقاومون القوات الروسية بكل الوسائل المتاحة لهم.

وقبل بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، كان المدنيون يحاولون التدرب على القتال وتعلم كيفية صنع زجاجات المولوتوف .

وقد التقطت العديد من مقاطع الفيديو لأوكرانيين يواجهون الدبابات الروسية.

ووفق ما كشفت عنه العديد من التقارير، تكبدت القوات الروسية خسائر فادحة منذ بدء الحرب.

وقال حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأسبوع الماضي إن ما بين 7 إلى 15 ألف جندي روسي قُتلوا في الشهر الأول من الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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