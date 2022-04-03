سياسة
4 دقيقة قراءة
دعوات لمحاسبة روسيا بعد اتهامات كييف لها بارتكاب مجازر.. وموسكو: صور مفبركة
قالت أوكرانيا إنها عثرت على أدلة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في ضواحي العاصمة كييف، بينما نفت روسيا ذلك وقالت إن اللقطات والصور "استفزاز آخر"، و“فبركة” أوكرانية، فيما طالبت لندن وواشنطن بمحاسبة روسيا على ذلك.
دعوات لمحاسبة روسيا بعد اتهامات كييف لها بارتكاب مجازر.. وموسكو: صور مفبركة
أوكرانيا: عثرنا على أدلة تؤكد ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في كييف / AP
3 أبريل 2022

قالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينديكتوفا عبر شاشات التلفزيون الأحد، إن ممثلي الادعاء الذين يحققون في جرائم حرب يحتمل أن تكون القوات الروسية ارتكبتها عثروا على 410 جثث في بلدات قرب كييف وتم فحص 140 منها.

فيما أعلن مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، أن سلطات بلاده عثرت على أدلة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في ضواحي العاصمة كييف.

وقال أريستوفيتش، في تصريح صحفي اليوم، إنه جرى العثور على عشرات المدنيين القتلى، في شوارع ضواحي إيربين وبوتشا وهوستوميل في كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وأوضح المستشار الرئاسي أن بعض الضحايا قُتلوا بطلقات نارية في رؤوسهم وأيديهم مكبلة، في حين ظهرت آثار التعذيب على بعض الجثث.

"فبركة أوكرانية"

بدورها، نفت روسيا مزاعم أوكرانيا بأنها قتلت مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية في بيان اللقطات والصور التي تُظهر جثث القتلى بأنها "استفزاز آخر"، و“فبركة” أوكرانية.

وقالت الوزارة إن جميع الوحدات العسكرية الروسية غادرت البلدة في 30 مارس/آذار.

تنديد دولي

في سياق ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأحد إن فرض عقوبات أشد صرامة هو الثمن الذي يجب أن تدفعه روسيا عن "جرائم الحرب" في بلدة بوتشا الأوكرانية، ونددت بما وصفته "بالعنف غير المقيد" الذي يمارسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الوزيرة الألمانية على تويتر: "الصور الواردة من بوتشا لا يمكن تحملها، وعنف بوتين غير المقيد يقضي على عائلات بريئة ولا يعرف حدوداً".

وتابعت "يجب محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب هذه. سنشدد العقوبات على روسيا ونساعد أوكرانيا على نحو أكبر في الدفاع عن نفسها".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن صور القتلى من المدنيين الأوكرانيين الذين عُثر عليهم في بلدة بوتشا كانت "مؤلمة للغاية" وإنه يجب محاسبة المسؤولين عن أي جريمة حرب.

وقال بلينكن "لا يسعنا إلا أن نعتبر هذه الصور مؤلمة للغاية"، وذلك قبل أن يشير إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن قالت إنها تعتقد أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب وإنها تساعد في جمع الأدلة.

وتجنب بلينكن الرد على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن القوات الروسية قد ارتكبت إبادة جماعية.

أما بريطانيا، فقد دعت وزيرة خارجيتها ليز تراس إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين باعتبارها "جرائم حرب".

وقالت تراس، في بيان، إن المملكة المتحدة ستدعم بشكل كامل أية خطوة من هذا القبيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت الوزيرة البريطانية أنه "مع إجبار القوات الروسية على الانسحاب، نشهد أدلة متزايدة على أعمال مروعة من قبل القوات الغازية في مدن مثل إيربين وبوتشا"، بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان رئيس بلدية بوتشا الواقعة خارج العاصمة الأوكرانية مباشرة قد قال أمس السبت إن 300 من السكان قد قُتلوا خلال "احتلال الجيش الروسي" للبلدة الذي دام شهراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us