قرّر مدوّن رحلات السفر والمصور الكندي كيفن واغار خوض تجربة فريدة مع عائلته عام 2020، بالتحليق على متن "المنطاد الطائر" فوق المعابد الفرعونية الموجودة على ضفتي نهر النيل منذ آلاف السنين.

وتتميز منطقة الأقصر بطابعها الأثري الفريد الذي يميزها عن جميع بقاع العالم، وهي من بين أهم مناطق الجذب السياحي في مصر.

وأوضح واغار في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أنه يبحث باستمرار، خلال رحلاته مع عائلته، عن تجارب جديدة تُقدّم منظوراً خلّاباً للأماكن التي يزورونها.

ورأى واغار، أن الأقصر تشتهر بمعابدها الرائعة والمقابر الموجودة في وادي الملوك. وبصفته مدون رحلات ومصور، كان من الواضح أن هذا النوع من التجارب لن يكون مدهشاً فحسب، بل سيشكل أيضاً قصة رائعة لإلهام العائلات الأخرى، وسينتج عنه أيضاً بعض الصور التذكارية الخالدة.

وعندما بدأت عائلة واغار بالتخطيط لزيارة إلى الأقصر، علمت أن التحليق بالمنطاد الطائر يُعد تجربة لا يمكن تفويتها خلال زيارة المنطقة.

ولم يسبق للعائلة تجربة هذا النوع من السفر الجوي من قبل، وبعد مشاهدة بعض الصور والتحقق لضمان سجل سلامة لائق لمشغلي هذه التجربة، أدركت عائلة واغار أن خوض تجربة منطاد الهواء لأول مرة في الأقصر سيجعل منها تجربة مذهلة ولا يمكن نسيانها.

وقال واغار: "تجربة منطاد الهواء الساخن في الأقصر تُعد واحدة من أروع الطرق، إن لم تكن الوحيدة، للحصول على منظور جوي لوادي الملوك، ومعبد حتشبسوت، ومعبد الأقصر".

وأضاف أن مشاهدة هذه الآثار لبعض أهم فترات التاريخ من الأعلى، يوفر فرصة نادرة لتجربة كيفية ربط هذه المجمعات المهيبة بين نهر النيل التاريخي والأراضي الزراعية الخضراء مترامية الأطراف ومرتفعات جبال طيبة.

وكانت مشاهدة العائلة للمناطيد العملاقة تتضخم بفعل حرارة ألسنة اللهب الساطعة بشكل مذهل في مواجهة ظُلمة السماء أمراً مثيراً للإعجاب. لكن السحر الحقيقي للتجربة بدأ عند انطلاق المنطاد.