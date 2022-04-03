سياسة
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بعد توقف 14 عاماً.. السعودية تعلن عودة الدراسة في رمضان
أعلنت وزارة التعليم السعودية، عودة الدراسة في شهر رمضان، بالنسبة للمراحل التعليمية كافة، وذلك بعد أن استمر التوقف عن الدراسة في رمضان بالسعودية 14 عاماً.
بعد توقف 14 عاماً.. السعودية تعلن عودة الدراسة في رمضان
السعودية.. عودة الدراسة في رمضان بعد توقف 14 عاماً / AA
3 أبريل 2022

عادت الدراسة لعهدها في رمضان، بجميع المراحل التعليمية السعودية، بعد توقف عن التدريس في هذا الشهر الكريم، لنحو 14 عاماً.

وقالت وزارة التعليم السعودية في بيان "انتظم خلال اليوم الدراسي الأول من شهر رمضان الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة حضورياً في جميع المراحل الدراسية بمدارس وجامعات التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة".

وحثت الوزارة، إداراتها على إبراز "القيمة الحقيقية لطلب العلم خلال شهر رمضان وما يمثله من رصيد يتشارك فيه الطالب أجر العبادة والصوم".

ووفق قناة الإخبارية السعودية الرسمية، عادت الدراسة اليوم الأحد بشهر رمضان، "بعد 14 عاماً".

وكان التوقف عن الدراسة في شهر رمضان، يعود إلى أسباب أبرزها الحفاظ على الطلاب الصائمين لهذا الشهر ومراعاة وجود مشقة في الصوم، وشهدت عودتها تبايناً في الآراء في الأوساط الأسرية والتعليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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