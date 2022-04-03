أظهر مقطع فيديو مروحيةً هجومية قيل إنها روسية تنشطر نصفين بعد إصابتها بصاروخ بريطاني ذي تقنية متقدّمة، أطلقه جنود أوكرانيون.

وتُظهر اللقطات نظام "ستارستريك" الصاروخي عالي السرعة يستهدف مروحية هجومية روسية من طراز Mi-28N، فوق منطقة لوغانسك، شرقي أوكرانيا، ما تسبب في انشطار الطائرة إلى نصفين، بعد انفصال ذيلها.

وحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن نظام الصواريخ المحمولة "ستارستريك"، هو الأكثر تقدّماً في بريطانيا، حيث يُوجّه السلاح نحو هدفه من خلال أشعة الليزر.

وتصل سرعة الصاروخ إلى 3 آلاف ميل في الساعة، وهو أسرع صاروخ قصير المدى، حسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه يمكن إطلاقه من منصّة أو قاذفة على الكتف ويمكنه ضرب أهداف تصل إلى سبعة كيلومترات أو أكثر.

وبسبب تعقيد استخدامه، يجب أن تتدرب القوات عليه وتسجيل ألف ضربة ناجحة على جهاز محاكاة، قبل أن يُسمح لهم بإطلاق صاروخ حي منه.

ولمساعدة الأوكرانيين على إتقان استخدام السلاح، أرسلت وزارة الدفاع البريطانية فريقاً من مُشغّلي "ستارستريك" وجهاز محاكاة إلى موقع سري في دولة مجاورة للتدريب، حسبما ذكرت "التايمز".

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن المدربين البريطانيين كانوا يخططون لقضاء أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في تدريب مكثف للقوات الأوكرانية، إلا أن استخدامها هذا الأسبوع يشير إلى أن الجنود تعلموا كيفية استخدام تلك الصواريخ خلال أسبوع أو أسبوعين فقط.

وقال مصدر بوزارة الدفاع البريطانية، لـ"التايمز" إن النظام المضاد للطائرات نُشر منذ ما يقرب من أسبوع.