سياسة
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بعد دعوات محاسبتها.. روسيا تطلب جلسة لمجلس الأمن لمناقشة "استفزاز" بوتشا
طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة غداً الاثنين لمناقشة ما وصفته بأنه "استفزاز من متطرّفين أوكرانيين" في بلدة بوتشا بعد أن اتهمت كييف القوات الروسية بقتل مدنيين هناك.
بعد دعوات محاسبتها.. روسيا تطلب جلسة لمجلس الأمن لمناقشة "استفزاز" بوتشا
روسيا تطلب من مجلس الأمن الدولي مناقشة "استفزاز" بوتشا / AFP
3 أبريل 2022

طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة غداً الاثنين لمناقشة ما وصفته بأنه "استفزاز من متطرّفين أوكرانيين" في بلدة بوتشا بعد أن اتهمت كييف القوات الروسية بقتل مدنيين هناك.

وكتب دميتري بولانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، على تطبيق تليغرام، "في ضوء الاستفزاز الصارخ من قبل المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينديكتوفا قالت عبر شاشات التلفزيون الأحد، إن ممثلي الادعاء الذين يحققون في جرائم حرب يحتمل أن تكون القوات الروسية ارتكبتها عثروا على 410 جثث في بلدات قرب كييف وجرى فحص 140 منها.

فيما أعلن مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، أن سلطات بلاده عثرت على أدلة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في ضواحي العاصمة كييف.

وقال أريستوفيتش، في تصريح صحفي اليوم، إنه جرى العثور على عشرات المدنيين القتلى، في شوارع ضواحي إيربين وبوتشا وهوستوميل في كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وأوضح المستشار الرئاسي أن بعض الضحايا قُتلوا بطلقات نارية في رؤوسهم وأيديهم مكبلة، في حين ظهرت آثار التعذيب على بعض الجثث.

بدورها، نفت روسيا مزاعم أوكرانيا بأنها قتلت مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية في بيان اللقطات والصور التي تُظهر جثث القتلى بأنها "استفزاز آخر"، و“فبركة” أوكرانية.

وقالت الوزارة إن جميع الوحدات العسكرية الروسية غادرت البلدة في 30 مارس/آذار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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