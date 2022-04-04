سياسة
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شاهد | اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شبان فلسطينيين في باب العامود
أسفرت المواجهات التي اندلعت بين شبان فلسطينيين، وعناصر الشرطة الإسرائيلية في منطقة "باب العامود" عن وقوع العديد من الإصابات والإعتقالات في صفوف الفلسطينيين، الذين اعتادوا على التجمع بالمنطقة بعد تناول الإفطار في رمضان.
شاهد | اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شبان فلسطينيين في باب العامود
  اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي على شبان فلسطينيين في باب العامود   / AFP
4 أبريل 2022

أصابت الشرطة الإسرائيلية 19 فلسطينياً واعتقلت 10 آخرين، الأحد، خلال مواجهات في منطقة "باب العامود" وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن مواجهات اندلعت في المنطقة بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين أسفرت عن إصابة 19 فلسطينياً.

وقالت الجمعية إنّ الإصابات نتجت عن الاعتداء بالضرب والرصاص المطاطي.

وعادة ما يتجمع شبان فلسطينيون في المنطقة بعد تناول الإفطار في شهر رمضان، وتحاول الشرطة الإسرائيلية في أحيان كثيرة تفريقهم.

بدورها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان مقتضب أنها اعتقلت 10 فلسطينيين، بتهمة "إثارة الشغب".

وقالت الشرطة إن أحد عناصرها أصيب بجروح طفيفة، نتيجة إلقاء زجاجة فارغة على وجهه.

وكانت الحصيلة السابقة لتلك المواجهات 4 إصابات و3 اعتقالات.

وفي شهر رمضان 2021، شهدت القدس اعتداءات متصاعدة من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وتركزت هذه الاعتداءات بمحيط المسجد الأقصى و"باب العامود" وحي "الشيخ جراح" وسط القدس، وأصيب مئات الفلسطينيين وجرى اعتقال العشرات.

وتطورت تلك الاعتداءات إلى مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة استمرت 21 يوماً في مايو/ أيار 2021.

وأسفر هذ العدوان عن استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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