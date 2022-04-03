سياسة
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بمبادرة تركية.. روسيا تعلن إعادة فتح ممر إجلاء من ماريوبول صباح الاثنين
أعلنت روسيا أنها ستعيد فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا، صباح الاثنين، مُعربة عن ثقتها في دعم الجانب التركي لضمان حسن سير عمليات الإجلاء.
بمبادرة تركية.. روسيا تعلن إعادة فتح ممر إجلاء من ماريوبول صباح الاثنين
روسيا: إعادة فتح ممر إجلاء من ماريوبول بمبادرة تركية / AA
3 أبريل 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها ستعيد فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا، صباح الاثنين، مُعربة عن ثقتها في دعم الجانب التركي لضمان حُسن سير عمليات الإجلاء.

وفي تصريح، قال رئيس مركز التحكم الوطني بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسف، إن بلاده تقوم بعمل منهجي ومنسق بشأن قضية إجلاء المدنيين والأجانب من مناطق الاشتباكات.

وأوضح ميزينتسف أن روسيا فتحت ممرات إنسانية في اتجاهي خاركيف وماريوبول ابتداء من الساعة 10.00 بتوقيت موسكو (07.00 غرينتش).

وأشار إلى فتح الجانب الأوكراني، الأحد، 7 ممرات في منطقتي زابوريجيا ودونيتسك، ليس أحد منها باتجاه الجانب الروسي.

وبيّن أن الجانب الروسي التزم وقف إطلاق النار في الممرات الإنسانية كافة التي أعلن عنها الجانب الأوكراني.

وأعرب ميزينتسف عن ترحيب بلاده بجميع المبادرات الإنسانية الإيجابية الصادرة عن الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

وأضاف أن الجانب الروسي وفّر الظروف اللازمة كافة لإجلاء المدنيين والأجانب من مدينة ماريوبول إلى مدينة برديانسك، بناء على المطالب القادمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس في 31 مارس/آذار، ومن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 3 أبريل/نيسان، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتهم ميزينتسف الجانب الأوكراني بتقويض ووقف عمليات المساعدة الإنسانية عبر الأعمال المسلحة في مناطق ممرات الإجلاء الإنسانية، وأن كييف ضربت عرض الحائط بجميع المبادرات الصادرة عن فرنسا وألمانيا وتركيا.

والأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها فتحت ممراً إنسانياً في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين، بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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