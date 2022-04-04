سياسة
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إدانات لروسيا عقب مجزرة بوتشا وصور أقمار صناعية تُظهر المقبرة
أدان وزير الخارجية الأمريكي روسيا بسبب العثور على مقبرة جماعية تحوي جثث 410 من المدنيين في مدينة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في المذبحة.
إدانات لروسيا عقب مجزرة بوتشا وصور أقمار صناعية تُظهر المقبرة
العثور على 410 جثث لمدنيين في مقبرة جماعية بمدينة بوتشا بعد استعادة السيطرة عليها مؤخراً من قبل الجيش الأوكراني / AFP
4 أبريل 2022

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن روسيا الاثنين بسبب العثور على جثث مدنيين في مدينة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في المذبحة.

وذكر بلينكين في بيان أن بلاده ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمعاقبة المسؤولين عن "مذبحة المدنيين في بوتشا"، مؤكداً أنه يجري توثيق العنف الحاصل هناك.

والأحد أعلنت النائبة العامة الأوكرانية إيرينا فينيستوفا العثور على 410 جثث لمدنيين، بمقبرة جماعية بمدينة بوتشا بعد استعادة السيطرة عليها مؤخراً من الجيش الأوكراني.

ويتهم الجانب الأوكراني الجنود الروس بقتل مدنيين قبل الانسحاب من المدينة، إلا أن موسكو عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

من جانبه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المقبرة الجماعية التي عثر عليها في مدينة بوتشا، معرباً عن صدمته برؤية جثث المدنيين هناك.

بدورها أعلنت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية أن صور الأقمار الصناعية للمدينة تظهر خندقاً بطول 45 قدماً، محفوراً في أرض كنيسة حيث جرى اكتشاف المقبرة الجماعية.

وأوضحت الشركة أن الصور التي جرى التقاطها في 31 مارس/آذار تأتي بعد صور سابقة من 10 مارس/آذار تظهر علامات الحفر في أراضي كنيسة سانت أندرو.

وفي سياق متصل قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الجيش الروسي عذّب وقتل العديد من المدنيين في مستوطنات بالقرب من العاصمة كييف، واصفاً ذلك بـ"الإبادة الجماعية".

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية أن انسحاب القوات الروسية من بعض المناطق الأوكرانية يعد خطوة تكتيكية للتركيز على شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع القادة العسكريين الروس المتورطين في مقتل المدنيين بأوكرانيا.

وفي وقت سابق الاثنين قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن القوات الروسية تواصل تعزيز وإعادة تنظيم نفسها، مع تركيز هجومها في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع إن قوات روسية ومرتزقة من شركة فاغنر العسكرية الخاصة التابعة للدولة يجري نقلهم إلى المنطقة، وفق وكالة رويترز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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