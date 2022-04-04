سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا تدعو لاجتماع لمجلس الأمن بشأن "بوتشا" وأمريكا تتوعد بالمحاسبة
دعت روسيا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لمناقشة ما وصفته بأنه "استفزاز من متطرّفين أوكرانيين" في بلدة بوتشا الأوكرانية، فيما توعدت واشنطن بالمحاسبة.
روسيا تدعو لاجتماع لمجلس الأمن بشأن "بوتشا" وأمريكا تتوعد بالمحاسبة
صورة تعبيرية / Others
4 أبريل 2022

دعت روسيا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لمناقشة ما وصفته بأنه "استفزاز من متطرّفين أوكرانيين" في بلدة بوتشا الأوكرانية، فيما توعدت واشنطن بالمحاسبة.

وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي في تغريدة على تويتر "في ضوء الاستفزازات البغيضة من جانب المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين 4 أبريل/نيسان الجاري".

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد القادة الروس بارتكاب عمليات "تعذيب" و"قتل"، بعد اكتشاف مقابر جماعية في بوتشا بمنطقة كييف والعثور على مئات الجثث العائدة إلى مدنيين.

ونفت موسكو قتل مدنيين، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صور الجثث في شوارع المدينة هي "إنتاج جديد لنظام كييف من أجل وسائل الإعلام الغربية".

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في بيان الإثنين إن بلاده ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمعاقبة المسؤولين عن "مذبحة المدنيين في بوتشا"، وإنهم سيوثقون العنف الحاصل هناك.

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينديكتوفا قالت عبر شاشات التلفزيون الأحد إن ممثلي الادعاء الذين يحققون في جرائم حرب يحتمل أن تكون القوات الروسية ارتكبتها عثروا على 410 جثث في بلدات قرب كييف وجرى فحص 140 منها.

فيما أعلن مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش أن سلطات بلاده عثرت على أدلة على ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في ضواحي العاصمة كييف.

ولم تعلن الأمم المتحدة بعد ما إذا كان الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن سيُعقد اليوم الاثنين أم لا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء الهجوم تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us