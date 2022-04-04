وجهت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون انتقادات لاذعة إلى السعودية بسبب سياساتها النفطية الحالية ووقوفها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهجوم على أوكرانيا، في حين استذكر سعوديون تعامل وزير الخارجية السعودي السابق الأمير سعود الفيصل معها عندما أغلق الهاتف وهي تتحدث.

وخلال استضافتها بقناة “nbcnews“ توجه إليها المذيع تشاك تود قائلاً: “السعودية بإمكانها تخفيف الضغط علينا وعلى دول أوروبا بشأن الطاقة، لكنهم اختاروا الانحياز إلى بوتين”.

وأضاف متسائلاً: “هل يجب ان تكون بعض النتائج المترتبة على ذلك بعلاقتنا؟”.

لترد كلينتون قائلة: “لقد خاب أملي من قرار السعودية لأنني أعتقد أنه قرار قصير المدى جداً ولا يصب في مصلحة أي شخص بما في ذلك مصالحهم".

وتابعت قائلة: "إذا كنت مكان الوزير بلينكن فبالتأكيد سأفعل كل ما بوسعي لمحاولة أن أكون أكثر إقناعاً، والحديث عن بعض العواقب. وأعتقد أن عليك اتباع أسلوب الجزرة والعصا”.

وأثار حديث كلينتون موجة غضب واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي السعوديين على تويتر، إذ استذكروا تعامل الأمير الراحل سعود الفيصل معها عندما كان وزيراً للخارجية حين أغلق الهاتف خلال مكالمة بينهما عندما كانت تتحدث.

ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه "الغارديان" البريطانية عدم تغطية أكبر حليفين لواشنطن وهما السعودية والإمارات نقص إمدادت الطاقة، فيما لجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فتح احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية.

وقالت "الغارديان" في تقرير لها إن أبو ظبي والرياض تواصلان صد الرئيس الأمريكي في الوقت الذي يحاول فيه مواجهة أسعار النفط التي تسبب في ارتفاعها الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأعرب البلدان بصراحة غير اعتيادية عن رفضهما التدخل.