شهر رمضان الفضيل، يغمر العالم الإسلامي بروحانيات الغفران والعتق من النار وتنزيل الرحمات.

وبالتزامن مع الترحيب بشهر الصوم الكريم، تكثر التساؤلات إزاء الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي للصائمين، وأفضل خطوات تنظيم المأكل والمشرب بعد ساعات طويلة من انقطاع الطعام.

ويقدم الطبيب التركي في مستشفى "إيلغي" أيمن صقللي، 10 نصائح غذائية للحفاظ على الجهاز الهضمي للصائمين.

وفي ما يلي النصائح التي قدّمها الطبيب التركي:

1- الاهتمام بوجبة السحور وعدم إغفالها لتجنب انخفاض مستويات السكر في الدم، لا سيما بعد ساعات طويلة من الصيام.

2- تناول المكسرات غير المملحة أو المحمّصة، والإكثار من تناول الخضراوات التي تحتوي على الألياف، لتحسين عملية الهضم وزيادة معدَّل الشبع طوال ساعات الصيام.

3- التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض والزبادي والكفير (لبن متخمّر يُعرف أيضاً باسم الفطر الهندي).

4- تناول الوجبات الخفيفة عقب موعد الإفطار مباشرة، مثل طبق الحساء (الشوربة) ثم الانتظار نحو 15 دقيقة قبل بدء الطعام، لتجنب حدوث عسر الهضم.

5- تجنُّب تناول وجبات ذات سعرات حرارية مرتفعة، كالأرز والمعكرونة والمقليات والحلويات، لتقليل احتمالات زيادة الوزن وعسر الهضم.

6- يُستبدل بالمأكولات المطبوخة بالسمن المهدرج نظيرتها المطبوخة بزيت الزيتون، وكذلك يُستبدل باللحوم الحمراء اللحوم البيضاء (الدواجن) والأسماك.

7- تجنُّب تناول الحلوى الدسمة بعد الإفطار مباشرة، ويُستبدل بها قطعة واحدة من الحلوى المصنَّعة بالحليب والكريمة.

8- يُستبدل بتناول وجبة واحدة دسمة، عدة وجبات خفيفة وصغيرة على فترات زمنية طوال الفترة من الإفطار إلى الإمساك.

9- استهلاك كمية من المياه لا تقلّ عن لترين، واحتساء المشروبات الصحية، كالألبان والصودا (مياه معدنية) وأعشاب البابونج، لتعويض الجسم السوائل التي فقدها طوال فترة الصيام.

10- ممارسة تمارين رياضية منزلية خفيفة بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار، وعدم الإفراط في تناول الشاي والقهوة لاحتوائهما على نسبة مرتفعة من الكافيين.