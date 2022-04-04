قتل 4 أطفال وجرح 3 آخرين اليوم الاثنين جراء استهداف قوات نظام الأسد والمليشيات الإيرانية لبلدة معارة النعسان بمنطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا.

وفتحت قوات النظام والمليشيات الإيرانية الحليفة لها النار من مواقع تمركزها في قرية كفر حلب التابعة لريف محافظة حلب باتجاه قرية معارة النعسان شمال غربي إدلب، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر الدفاع المدني السوري أن الأطفال كانوا في طريقهم إلى المدرسة بعدما وزعت اليونيسف لهم دفاتر ليدرسوا فيها.

وتأتي الهجمات تزامناً مع تنفيذ المقاتلات الروسية 4 غارات جوية بالصواريخ الفراغية على "تلة فليفل" في محيط بلدة سفوهن في منطقة جبل الزاوية على مناطق جنوبي إدلب.

ويوم السبت الماضي قال الدفاع المدني السوري في بيانٍ إن هجمات قوات النظام وروسيا أدّت إلى مقتل 47 شخصاً بينهم نساء وأطفال، في حين تمكنت الفرق من إنقاذ أكثر من 100 شخص من المصابين في تلك الهجمات التي طالت عموم مناطق شمال غربي سوريا.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ضمن اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.