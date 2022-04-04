سياسة
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"أنقذنا يا ولي العهد".. سعوديون يستنجدون لوقف قرار عودة المدارس برمضان
دعا آلاف السعوديين ولي عهد المملكة محمد بن سلمان للتدخل لوقف قرار وزير التعليم بعودة الدراسة في رمضان مجدداً بعد توقف دام 14 عاماً.
"أنقذنا يا ولي العهد".. سعوديون يستنجدون لوقف قرار عودة المدارس برمضان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان / Others
4 أبريل 2022

استنجد الآلاف من السعوديين بولي العهد محمد بن سلمان للتدخل من أجل وقف قرار وزير التعليم في المملكة الذي يقضي بعودة الدراسة في شهر رمضان المبارك بعد توقف دام 14 عاماً.

وتفاعل السعوديون على وسم #انقذنا_ياولي_العهد في تويتر للاعتراض على القرار، معربين عن أملهم بأن يتدخل بن سلمان ويثني الوزير عن قراره.

وبرّر العديد منهم اعتراضه على القرار بسبب صعوبة الدوام في شهر رمضان المبارك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة ولجوء العديد من الطلاب إلى أخذ إجازات خلال الشهر الكريم، ما يؤثر لاحقاً على تحصيلهم العلمي.

وكانت وزارة التعليم السعودية أعلنت أن أكثر 6 ملايين طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة بمختلف المراحل التعليمية بعد توقف عن التدريس في هذا الشهر الكريم لنحو 14 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد: "انتظم خلال اليوم الدراسي الأول من شهر رمضان الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة حضورياً في جميع المراحل الدراسية بمدارس وجامعات التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة".

وحثت الوزارة إداراتها على إبراز "القيمة الحقيقية لطلب العلم خلال شهر رمضان وما يمثله من رصيد يتشارك فيه الطالب أجر العبادة والصوم".

وكان التوقف عن الدراسة في شهر رمضان يعود لأسباب أبرزها الحفاظ على الطلاب الصائمين لهذا الشهر ومراعاة وجود مشقة في الصوم، وشهدت عودتها تبايناً في الآراء بالأوساط الأسرية والتعليمية.

مصدر:TRT عربي
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