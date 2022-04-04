سياسة
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الصادرات التركية تحقق أعلى مستوى بتاريخ الجمهورية في مارس الماضي
ازدادت صادرات تركيا خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 19.8% وبلغت 22 ملياراً و700 مليون دولار، وهو الأعلى في تاريخ الجمهورية للشهر المذكور.
الصادرات التركية تحقق أعلى مستوى بتاريخ الجمهورية في مارس الماضي
صورة تعبيرية / Others
4 أبريل 2022

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش أن عائدات الصادرات التركية على صعيد مارس/آذار الماضي مقارنة بالأشهر نفسها طيلة تاريخ الجمهورية حققت رقماً قياسياً.

كلام موش جاء في تصريحات أدلى بها الاثنين خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في أنقرة للإعلان عن بيانات التجارة الخارجية لشهر مارس/آذار 2022.

وقال موش إن عائدات صادرات مارس/آذار الماضي حطمت رقماً قياسياً لتبلغ أعلى مستوى لها مقارنة بالأشهر نفسها طيلة تاريخ الجمهورية.

وأشار إلى ارتفاع قيمة صادرات بلاده بنسبة 19.8% خلال مارس/آذار الماضي، لتبلغ 22.7 مليار دولار.

وأوضح أن الصادرات التركية تواصل النمو القياسي منذ مطلع العام الجاري، لافتاً إلى تحطيمها رقماً قياسياً في الشهرين الأول والثاني من 2022.

وفي السياق قال الوزير التركي إن بلاده استوردت ما قيمته 30.9 مليار دولار، خلال مارس/آذار الماضي.

وأفاد بأن الطاقة استحوذت على الحصة الأكبر من هذه الواردات.

مصدر:TRT عربي
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